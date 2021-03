Un camión provoca daños en un balcón del Centro Sociocultural de A Trisca, en Santiago

Técnicos de la empresa que gestiona el mantenimiento de los edificios públicos de Santiago de Compostela han acudido estas últimas horas a revisar el Centro Sociocultural de A Trisca, en el barrio de Belvís. Un camión que no midió bien las distancias chocó esta semana con uno de los balcones y ha provocado desperfectos.

El accidente se produjo el pasado martes por la noche y con el impacto el camión tiró una de las placas del balcón.

Los trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento han concluido que "no hay peligro de más desprendimientos", según ha informado en su cuenta de Twitter el concejal Javier Fernández.

Estamos á espera de que cheguen as pezas para arranxar os desperfectos no CSC da Trisca. O martes á noite un camión tirou unha placa do balcón. Onte á mañá a empresa encargada do mantemento dos edificios municipais revisouna e concluiu que non hai perigo de máis desprendementos. pic.twitter.com/wO7ZWDGiao