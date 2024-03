El camarero de Santiago de las mil fotografías con famosos

Viste una camisa blanca y pajarita. Es parte del uniforme de trabajo. En su cara unas gafas de pasta negras y una gran sonrisa, este es su uniforme personal. Así es Javier Otero. Este compostelano de 49 años lleva desde 1999 siendo parte de la plantilla del Gran Hotel los Abetos.

Se trata de un establecimiento hostelero muy conocido en la capital gallega, de cuatro estrellas de categoría y situado en un entorno muy tranquilo, alejado del centro de la ciudad, pero próximo a zonas donde se programan conciertos y grandes citas culturales, como el Monte do Gozo.

Javier es camarero, aunque comenzó de conserje en este establecimiento. Asegura que está muy contento porque son “una gran familia” y su trabajo le ha dado la oportunidad de conocer a todo tipo de personalidades. Podemos decir que es el hombre de las mil fotografías con famosos. Su profesión le permite acceder a rostros conocidos para el gran público y la lista es larga: desde futbolistas de la selección española, a cantantes como Pablo Alborán, o Sebastián Yatra y Estopa. Las anécdotas que comparte con nosotros son divertidas: “Yatra me pidió un agua y yo le dije que por supuesto, pero que se la cambiaba por una fotografía. Él esperó pacientemente y se sacó una foto conmigo con una sonrisa. También con Estopa, les pedí una foto y llevaban mucha prisa, pero les convencí diciéndoles que mucha gente tenía una foto con ellos, pero no tanta gente tenía una foto conmigo”.





Por el hotel han pasado también artistas internacionales y clásicos: “Linda Gray, de la serie Dallas, aquí en Galicia la conocemos por la famosa frase de 'Estás bébeda Sue Ellen', del doblaje al gallego”.

Javier nos cuenta que, al principio, cuando comenzó a trabajar en este alojamiento, conocía a los ídolos de sus padres y ahora es su hijo quien le pide que intente conseguir algún autógrafo de cantantes que vienen a conciertos en la capital gallega: “Mi hijo me dice, papá si va Fulanito o Menganito… gente que yo no conozco y me tengo que buscar las castañas porque es gente que se me escapa, es otra generación”.

¿Quién será el siguiente famoso en fotografiarse con Javier Otero?

