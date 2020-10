8 de cada 10 gallegos repetirían hoy el sentido de su voto en las autonómicas del 12-J, según el CIS

Si se volvieran a repetir las elecciones autonómicas en Galicia, el 78% de los encuestados por el CIS repetiría su voto a sabiendas del resultado de las celebradas del 12 julio, mientras que el 11,1% se pasarían a la abstención o votarían en blanco y el 4% apoyaría una candidatura diferente a la que respaldó hace casi tres meses.

Uno de los datos destacados en la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos realizada entre el 8 y el 22 del pasado mes de septiembre con más de 3.000 entrevistas a población de 268 municipios de las cuatro provincias y que refleja que casi el 60% de los encuestados reconoce que la campaña apenas tuvo influencia en su voto en las elecciones, con el 63 % afirmando que tenía el sufragio decidido antes de la campaña, que fue seguida con poco o ningún interés por el 44,6% y con mucho o bastante interés por el 44,8% de los gallegos preguntados.

Sólo el 15 % reconoce que se movió entre dos opciones a la hora de votar, donde predominan los que estuvieron entre PSdeG y BNG (19,3%), seguidos por los que dudaron entre Galicia En Común y el BNG (14,8%) y el PP y el PSdeG (8%). Además, un 4% de los indecisos se movió entre PP y Ciudadanos y el 1,8% entre populares y VOX. Formación, esta última, a la que el 75 % de los encuestados asegura que nunca votaría, seguida del 44 % que expresa el mismo rechazo hacia Unidas Podemos, el 41 % a Ciudadanos, el 40 % al PP, 25 % BNG y 19 %, PSOE.

CAMBIO EN EL LÍDER MEJOR VALORADO

Una de las cuestiones más llamativas de la encuesta del CIS es, sin duda, el relevo en los primeros puertos de la valoración que los encuestados hacen de los líderes políticos gallegos. Así, la nacionalista Ana Pontón obtiene la nota más alta (5,9), relegando al segundo puesto al vencedor de las elecciones del pasado 12 de julio, Alberto Núñez Feijóo (5,4), y dejando en tercer lugar la socialista Gonzalo Caballero, único que suspende en la valoración de los ciudadanos (4,3).

Por cierto, y tras la polémica que se produjo en torno a la fecha en la que se celebraron los comicios, tras el levantamiento del Estado de Alarma y después de haber tenido que ser suspendidas de su fecha inicial en el mes de abril, quizás merezca una reflexión el dato de que el 30,2% de los encuestados que no votaron el 12 de julio afirman que normalmente lo hacen, pero que en esta ocasión decidieron no acudir a los colegios por voluntad propia. De ellos, más de un tercio (38,8%) aducen motivos de salud o de miedo a contagiarse por el coronavirus, mientras que el 25,2% se encontraba ausente y por eso no acudió al colegio a depositar su sufragio.