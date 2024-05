En Galicia se observa un ligero repunte del consumo de analgésicos opioides, aquí entran sustancias como el fentanilo, morfina o la metadona, también pertenece a esta rama la heroína.

El crecimiento más llamativo es el que se produce entre los gallegos que reconocen haberlos consumido alguna vez en su vida, pasando del 11,1% en 2020 al 19,5% en 2022. Son los datos de la encuesta sobre consumos de alcohol y drogas de España, EDADES, con datos de la comunidad gallega recogidos a través de una encuesta a 1.745 personas en Galicia.

Vecinos de la avenida de Barcelona (Santiago):"Las jeringuillas están donde juegan los niños, no las ocultan" Preocupación en el entorno del Hospital Clínico de Santiago por el consumo de estupefacientes a plena luz del día. Reclaman al concello que tome medidas contra el "punto de venta" Santiago 05 abr 2021 - 17:47

Ese repunte en los consumos se percibe también en la calle. Los vecinos de un barrio de Santiago denuncian un aumento del consumo en la calle e incluso dentro de los portales de sus viviendas. No pueden más.

JERINGUILLAS EN EL PARQUE INFANTIL

El barrio de Santa Marta es una zona populosa al sur de la ciudad de Santiago. Está pegado al hospital Clínico y comparten problemática: “Sabemos que hay personas drogodependientes que se meten en los baños del hospital y van a pincharse allí”. Nos lo cuenta Xulia Guntín, la presidenta de la asociación de vecinos de este barrio compostelano. Reconoce que no es un problema nuevo, pero nadie le pone remedio y ha pasado de castaño a oscuro: “Está siendo bastante frecuente, de ahí la alarma en el vecindario. Se encuentran jeringuillas en el parque infantil, en una zona al lado de una escuela infantil y es una situación muy desagradable. Tenemos miedo de que, en cualquier momento, sí se produzca algún susto”. Y es que no es agradable ver a personas pincharse en la calle o, incluso, dentro de los portales: “Día y noche, a cualquier hora y también se han producido robos en algún comercio”.

Se trata de personas que compran y consumen en el propio barrio para drogarse: “Lo hacen donde pueden. Por la noche nos preocupa más, pero por el día lo hacen a cualquier hora y en cualquier sitio. La impresión que tenemos es que son muchas las personas que vienen a drogarse. Hay repunte, lo vemos en el barrio. Sabemos que hay un punto de venta reconocido y conocido, pero sospechamos que hay más”.

SITUACIÓN CONOCIDA

La situación no es nueva y los vecinos se encargan de llamar a la Policía Nacional porque, además, "las jeringuillas nosotros no podemos recogerlas, pero la sensación es que no se hace nada". Sí han notado que, a veces, hay más presencial policial pero “Llegamos a un punto en que queremos eliminar este punto de venta porque la inquietud entre la gente es evidente”.

Por ello piden acción al Ayuntamiento de Santiago, pero también a la Delegación del Gobierno, o a la Xunta de Galicia.

La última vez que nos pasamos por este barrio ya se notaba el hartazgo generalizado: "O le ponen solución desde el ayuntamiento o alguien que tenga autoridad, o nosotros no podemos hacer nada", nos decía Alicia, vecina de la zona. Ya hace un par de años las fotos de las jeringuillas que aparecieron en la Avenida y en la Plaza Pascual Veiga corrieron como la pólvora en los grupos de whatsapp de los vecinos: “Nos avisamos, sobre todo pensando en las personas que tienen niños pequeños”, nos cuenta una clienta en la peluquería del barrio.