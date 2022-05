O "Banquete Pequeno" devolve a celebración á carballeira de Conxo (Santiago)

A pandemia impuxo unha pausa na conmemoración do Banquete de Conxo, pero este 2022 volven os tres días de celebración, inda que condicionada pola meteoroloxía.

Hoxe venres os encargados de encarnar a fraternidade foron alumnas e alumnos dos colexios Quiroga Palacios e Santa Apolonia e do Instituto Arcebispo Xelmírez II. Guiados pola man de varios membros da compañía Os Quinquilláns, representaron os acontecementos que se viviron a mediados do século XIX na Carballeira de Conxo e tamén noutros puntos da comarca, e que marcaron un fito na historia do galeguismo.

Tanto actores infantiles coma boa parte da rapazada que asistía como público ó acto pouco ou nada escoitaran falar dos mártires de Carral ou do Banquete que se celebrou anos despois na carballeira de Conxo, ata que se "meteron en fariña" para esta representación

Vídeo





Elsa é alumna de 5º de Primaria do Quiroga Palacios, labrega na posta en escena do Pequeno Banquete, e confesa que "facer a obra foi unha marabilla: fixémola para que a xente saiba que hai tempo houbo quen se esforzou moito para defender a Galiza" explica convencida. Con igual certidume asegura que "de seguro que a Rosalía de Castro lle tería gustado estar no Banqute de Conxo, pero cremos que non estivo... Pondal e outros escritores importantes da época, sí". Ailén e máis Noa son estudantes de secundaria no Xelmírez e estudantes tamén, pero de tapadillo, na obra teatral, porque representan a mulleres que se disfrazaban de rapaz para poder asistir ás aulas: "era o que había!" Que pouso lles queda desta representación a elas? "A igualdade entre mulleres e homes, que non só as mulleres teñen que servir aos homes... senón que tamén eles teñen que servir... as diferencias entre clases" Non semella pouca colleita.





Audio





"Este teatro non é espectáculo, non é para lucirse... o máis importante é o traballo social e comunicativo que os rapaces e rapazas levan a cabo", explica Lucho Penabade, dos Quinquilláns. El exerce como conductor da historia neste "Pequeno Banquete" que se celebrou por primeira vez en 2019 e que, ainda que co mesmo nome, "vólvese máis grande". Fixeron tres ensaios coa cativada antes da representación na carballeira e dende o primeiro momento Lucho asegura que percibiu "o entusiasmo entre os participantes con nada que levase, un gorro, un traxe da época, unha frase... É o máis importante"

O empeoramento do tempo que anuncian as previsións para a fin de semana levou ó concello a aprazar boa parte da programación prevista para este domingo: ese día só se vai manter a Feira do Libro e da Artesanía na Praza Aurelio Aguirre, onde están instaladas varias carpas. Será o vindeiro 29 de maio cando se retomarán as actividades, entre elas, a recreación do Banquete.