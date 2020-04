Las oposiciones de educación convocadas este año en Galicia se aplazan al año que viene, a 2021. Lo acaba de anunciar en la diputación permanente del Parlamento gallego la conselleira Carmen Pomar.

La titular de Educación del gobierno autonómico ha explicado que el escenario imprevisible que se presenta los próximos meses hace imposible celebrar las pruebas selectivas. "No sabemos como va a ser la desescalada", decía Carmen Pomar, que también ha explicado que hasta ahora mantuvieron la convocatoria "por prudencia y por responsabilidad".

"Tanto el presidente de la Xunta como yo misma esperamos a ver qué pasaba con el estado de alarma", ha afirmado la conselleira. Esta misma mañana se confirmó en el Congreso que se prorroga durante 15 días más.

�� Educación apraza as oposicións docentes para 2021 e blinda as prazas ofertadas para os actuais aspirantes activando as inscricións en canto se levante a suspensión dos prazos administrativos



