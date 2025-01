Así viajó el piano de cristal que sonará este sábado en la catedral de Santiago

La Catedral de Santiago acogerá mañana sábado un concierto único: mano a mano, Mine Kawakami y Adrián Regueiro, él sentado al órgano del templo, ella, en un piano de cristal que es una auténtica pieza de artesanía, un Shigeru Kawai , el top en diseño de la casa japonesa de referencia en fabricación de pianos. Martín MIllán, especialista en pianos de Galimusic, explica que es complicado innovar hablando de instrumentos clásicos, así que Kawai ha querido apostar por diseñar un mueble especial que deje ver el corazón del piano, que tiene muchos "elementos y colores distintos que son muy vistosos en movimiento".

El camión subirá la rúa da Conga y descargarán el piano en la praza da Quintana, para introducirlo en el templo abriendo de par en par la entrada de Platerías. No es un gran cola, pero sí que es largo, mide 2 metros. Lo instalarán en una plataforma especial delante del altar, donde habitualmente vemos volar el Botafumeiro. Allí tendrán que afinarlo para que esté listo para mañana y este trabajo en la catedral no va a ser sencillo: "es necesaria hora y media para afinar un piano y en silencio absoluto... y los sitios con mucha resonancia dan más trabajo" asegura Millán. Aunque su establecimiento es la referencia de Kawai en A Coruña, el piano de cristal lo pondrá a punto un afinador japonés llegado ex profeso para la ocasión desde Alemania, donde "vive" habitualmente el piano.

Patricia Iglesias El piano de cristal de Kawai que sonará en la Catedral es uno de los únicos cinco que hay en el mundo

"Es un piano de los mejores que hay en el mundo", asegura Millán. Unos seis u ocho meses puede llevar la fabricación de un instrumento artesanal como este: "tienen que dejar las cosas reposar, no se escatima tiempo en eso, pueden estar dándole vueltas a la regulación hasta que queda como ellos quieren", añade.

Santiago ¿Tierra de pianos?

La mayoría de los pianos que se comercializan en estos momentos en el mundo se fabrican en Asia, y especialmente, en China. Las ventas de instrumentos acústicos han acusado la competencia de los electrónicos, y los precios también han bajado bastante. Si a principios de los ochenta, un piano acústico de fabricación europea, "de detrás del telón de acero podía costar cinco salarios íntegros... actualmente está en dos salarios íntegros". Uno económico de estudio, vertical y nuevo, está de media en 4.000€.

Más que un negocio, vender pianos es una enfermedad Martín Millán, músico especialista en pianos

Martín cuenta que su familia, donde hay varios músicos, decidió poner en marcha la tienda de pianos porque en los años ochenta, en Santiago no había "ni donde comprar partituras". Empezaron en 1989, de golpe, con "23 pianos que llegaron en un trailer gigantesco".

Martín asegura que Santiago no es mal sitio para tener un piano. "Tengo entendido que la sequedar extrema es más problemática que la humedad", que se puede resolver con un deshumidificador. Lo importante es la estabilidad y hacer un mantenimiento periódico.