Así trabaja el GES de Brión (A Coruña)

Cuando una persona tiene una emergencia o es testigo de un accidente llama al 112. Desde ahí se avisa a los efectivos que corresponda por cercanía geográfica y en función de la gravedad del suceso.

Ahí entran en vigor los llamados "GES", se trata de los Grupos de Emergencias Supramunicipales. Son equipos formados por personas preparadas para atender urgencias y que operan desde un ayuntamiento base, aunque su radio de acción es todo el entorno. En este caso, el GES del concello de Brión no solo realiza intervenciones en este municipio, también presta asistencia a la población de Negreira o Ames.

En la última semana de mayo de este año llamaba mucho la atención el gran despliegue de medios en Bertamiráns: efectivos de la Policía Local de Ames o de Protección Civil. El motivo: el rescate de un gatito asustado que estaba en el canalón de un edificio de cuatro pisos. Hubo muchos medios para lograr sacar al gato de ahí, incluso se tuvo que cortar el tráfico en la zona de la Avenida da Peregrina para que los equipos pudiesen trabajar. En ese operativo pudimos ver un nuevo vehículo del GES, dotado con una gran escalera de 32 metros de altura.

Se ha estrenado con el gato, pero servirá de gran ayuda para otros rescates y emergencias.

El rescate de animales es una de sus tareas. Nos dicen que no todos los días, pero sí tienen intervenciones frecuentes: salvar a perros o gatos y hasta intervenir en alguna vivienda para sacar serpientes que se cuelan en lugares habitados.

El GES de Brión cuenta con un vehículo escalera de 32 metros para rescates





¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA PARA EL GES DE BRIÓN?

En el GES de Brión trabajan 12 personas de una media de edad que ronda los 40 años.

Hacen turno de 24 horas, de 9 a 9 y nunca saben qué sucederá cada día de trabajo. "Hay días muy movidos", nos confiesa el jefe de servicio, Jorge Fernández, y "otros más tranquilos".

"Cubrimos accidentes de trráfico, incendios urbanos, forestales, industriales, rescate de personas, rescate en altura, tenemos una barca de salvamento... son funciones más abiertas que un parque de bomberos y todas destinadas a emergencias":

En el día a día hacen distintas labores. "Nunca sabes lo que va a pasar en tu guardia. Sí tenemos unas pautas cuando entramos, por ejemplo, revisamos todos los vehículos (tres camiones y otros tantos todoterrenos), se repone combustible, se revisan niveles o baterías, se encienden las máquinas (equipos de extracción o cámara térmica), después tenemos un calendario de prácticas para ensayos de excarcelación, escalera, equipos de respiración..."

¿Cómo les ha afectado la pandemia? El coronavirus mudó su trabajo, han tenido que prestar más asistencia a la población y dar información o realizar desinfecciones: "ayudar a familias infectadas, si hacía falta llevar alimentos o bajar la basura... para que no tuvieran que salir a la calle". Jorge nos cuenta que, debido a sus funciones, han estado en contacto con algún positivo, a pesar de tener todo el equipamiento. Han tenido que guardar cuarentena, pero ninguno en el servicio estuvo afectado. Todos, los doce miembros del GES, tienen la primera dosis de la vacuna del COVID, a la espera de la segunda.

LO MEJOR Y PEOR DE TRABAJAR EN EL GES

"Nuestro trabajo tiene su parte muy dura, ves pérdidas personales y materiales que se reflejan en tu vida. Si vas a un incendio urbano que no puedes controlar ves a una persona que pierde todos sus recuerdos y eso es muy duro personalmente... tú lo pudiste dar todo, dejaste la piel en ello... pero no". Jorge nos explica: "No somos robots".

Por supuesto la parte positiva es la cantidad de vidas que logran salvar o las consecuencias graves que evitan en cualquier situación para la población.