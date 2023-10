Esta es una historia con final feliz. Si bien una de las protagonistas necesitará ayuda para realmente recuperarse y querer seguir adelante con su vida. La otra protagonista ha hecho de ayudar a los demás su profesión.

En COPE Santiago hemos conocido a Lola, ella es una agente de la Policía Nacional que, con su trabajo, ha logrado salvar la vida de una menor que amenazaba con tirarse desde una ventana en Santiago de Compostela.

Era martes, 24 de octubre, por la mañana. Las fuerzas de seguridad reciben un aviso en Santiago: una niña amenazaba con quitarse la vida en Santasmariñas, entre los barrios de Sar y el Castiñeiriño. La pequeña, de solo trece años, había salido por la fachada de su edificio con la intención de tirarse al vacío.

Al lugar llegaron seis agentes de la Policía Nacional: Lola y otros cinco compañeros más. Todos tomaron la decisión de que Lola se acercase a la pequeña para intentar empatizar con ella y convencerla de que recapacitase: “mis compañeros pensaron que yo, siendo mujer, podría acercarme más a ella y que podría empatizar”. Así que fue Lola la que tomó las riendas y entabló conversación con la niña.

En esos momentos a esta policía solo se le pasaba por la cabeza poner a la pequeña en una situación fuera de peligro: “Lo único que piensas es que la niña esté a salvo. Una vez que lo consigo, es cuando piensas que el desenlace podría haber sido otro. Después te entra la duda de… ¿Y si hubiese salido mal?, ¿y si no hubiese llegado a tiempo?” Recuerda que todos pusieron de su parte para tranquilizar a la niña.

Pero todo se decidió en cuestión de segundos: “Me gané su confianza, me interesé por su situación… le vi momentos claros de querer tirarse. Pero en un momento que vi su cara de relajación, que fueron segundos, ahí pensé: ¡Este es el momento!”.

El relato de Lola pone la piel de gallina a quien escucha: “me acerqué poquito a poco para que no cogiese miedo. La agarré fuerte, la pegué a mi pecho y hasta que llegaron otros compañeros y me ayudaron a meterla dentro”. Hasta que no estuvo sentada en el sofá de la vivienda, Lola no respiró, nos confiesa.

“A LA POLICÍA DE LA CALLE NO LA PREPARAN PARA ESTO”

La Policía Nacional recibe formación para adaptarse y trabajar en muchas condiciones y es que no hay días buenos y malos, sino situaciones con la que cada agente tiene que lidiar todos los días. Y situaciones tan delicadas como esta y, sobre todo, con una menor implicada, son difíciles de digerir para los profesionales: “Preparar realmente no te preparan. Lo que te encuentras en la calle dista mucho de lo que aparece escrito en un libro. Tampoco te preparan psicológicamente para el después, porque el después de las intervenciones es muy importante también. Cada uno lo sabemos gestionar de diferente manera”. Reconoce que hay profesionales preparados, pero: “a los policías de la calle, la formación sobre estos sucesos es mínima. Además, hay que valorar cómo actúa cada uno de nosotros ante situaciones de estrés”. Y situaciones complicadas hay todos los días: “nosotros no dejamos de ser personas, tenemos situaciones complicadas en nuestro día a día y tienes que olvidarte de tus problemas para poder ayudar a los demás. Sobre todo cuando es una niña, que está en la flor de la vida… tú ya vas pensando por el camino qué puede haber pasado en la cabeza de esa niña para que se encuentre en una situación tan desesperada”.

Lola se hizo policía por cuestiones coma esta, nos reconoce, para servir y ayudar a quien lo necesitase: “Por saber que yo puedo aportar mucho a gente que lo necesita. No tengo familiares que me vinculen con la Policía Nacional, pero yo necesitaba estar ahí y ser reflejo de gente que apoya”.

Está claro que Santiago es una ciudad mejor gracias a agentes como ella. La niña rescatada podrá recibir la ayuda que necesita para seguir adelante con su vida.