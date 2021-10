Así era Gonzalo Caballero de niño: el archivo de TVE saca a la luz la infancia del líder del PSOE en Galicia

En medio de la campaña de las primarias para decidir sobre el liderazgo del PSdG-PSOE ha salido a la luz un video de uno de los candidatos que ha despertado ternuna y sonrisas a la vez.

En la grabación Gonzalo Caballero (el actual secretario general, que aspira a revalidar su cargo) posa ante las cámaras de TVE para explicar la lucha contra la tala de árboles en su localidad natal de Ponteareas (Pontevedra).

En la grabación es aún un niño, pero defiende muy serio su postura y llama la atención su discurso propio de un adulto a pesar de su corta edad.

"Han cortado los árboles de la feria vieja y eso no está bien porque es un monte comunal. Hemos protestado pero no lo han aceptado", explica serio ante la cámara.

???? O outro día unha deputada do BNG díxome que vira un video dun neno falando na tele e que cría que era eu, e mandoumo… Debe ser de hai case 40 anos!!! Lembro que me grabaran daquela e sabía que saíra na tele, pero nunca o vira!! Que gracia me fixo velo ???? pic.twitter.com/O09dKzNEe0