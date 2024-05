Ascensión 2024: lo que necesitas saber de las fiestas en Santiago

El dúo vigués Fillas de Cassandra y la orquesta Panorama son los dos nombres destacados del programa en el que no faltan clásicos de estas fiestas como los cabezudos, pensando en los más pequeños, varias actuaciones de la banda de música municipal, el torneo de llave, la feira cabalar o el Dron Festival Gaelic. El año pasado los drones volaron sobre Santiago en el Apóstol, pero este año adelantan la cita a la Ascensión.

Mucho peso, un año más, para las escolas de Baile Tradicional que hay en la ciudad y agrupaciones folclóricas compostelanas, pero no serán la única propuesta de baile: habrá tango, con clases abiertas en la Alameda o Tablado en la Nave de Vidán.

Pilar Lueiro, la concejala de fiestas defiende la programación: "Contaremos con una gran figura del tango, con la presencia de El Chino Laborde". También cita con la Festa dos Maiores, que volverá a Amio, el sábado, día 11. Las entradas pueden adquirirse desde el día 2 de mayo.

¿Dónde ver los famosos cabezudos de Santiago? Pues el propio jueves de la Ascensión, a partir de las 12:30 h del mediodía, saldrán desde el Teatro Principal, y recorrerán las calles de la zona monumental haciendo bailar a pequeños y adultos. Pasarán por rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca,rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova,Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes,Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais,Preguntoiro, Fonte Sequelo, para regresar a la rúa Nova.

En los días previos habrá reunión del dispositivo de seguridad que se organizará para que nada falle en las fiestas: todas las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.

El concierto de la Panorama, en la plaza del Obradoiro, se espera que sea el más multitudinario: 8.000 asistentes es el tope máximo. El concello de Santiago asegura que también habrá límite para los decibelios de la orquesta, tras el informe desfavorable emitido desde el propio ayuntamiento. Técnicos municipales no ven adecuado que se programe esta actuación en la plaza más emblemática de Compostela: "Hablando con responsable de la orquesta, les hemos pedido que rebajen los decibelios al mínimo posible porque si no lo hacen, no pueden actuar".

El cartel que anuncia la Ascensión de este año es una creación de la artista compostelana Minia Banet, que combinó tres fotos antiguas de la ciudad en las que se superponen bordados en elementos clave como la noria, los árboles de la alameda o las faldas de las bailadoras.