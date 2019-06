Arranca en el Monte do Gozo O Son do Camiño

Unas 33.000 personas, 38 artistas y tres días de fiesta. El compostelano Monte do Gozo volverá a ser esta semana meta de peregrinación festivalera con la celebración de la segunda edición de O Son do Camiño, que llenará de música la capital gallega entre este jueves y el sábado con nombres como Iggy Pop, David Guetta o Rosalía.

Será al mediodía de este jueves cuando, por fin, se abran las puertas del festival, que prolongará su fiesta hasta bien entrada la madrugada del domingo, ante un público expectante que, como sucedió con la primera edición el pasado año, agotó los abonos para asistir en apenas una hora.

Por ello, y tras el éxito de público de 2018, la organización ha vuelto a apostar este año por un elenco de artistas donde se equilibran las propuestas internacionales y las nacionales, con representación también de grupos gallegos y con la intención de consolidarse como una gran cita festivalera a nivel nacional. Los espectáculos se distribuirán en dos escenarios, el principal, Estrella Galicia, un enorme recinto de 20 por 36 metros; y el Escenario Galicia.

Come on!

Come on!

Come on!

Come on!

Come on...

Everybody come on!#OSonDoCamiño pic.twitter.com/Z4k3yViaBs