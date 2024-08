Arranca o Castelo Conta en Culleredo (A Coruña) con todo vendido en varias actividades

Quien piense que pasado el puente de agosto, el verano va ya de capa caída es que no se ha asomado aún por O Castelo Conta, el festival que se celebra desde hace nueve años en Culleredo, en la aldea del humorista Xosé Antonio Touriñán.

El propio actor recordaba en los micrófonos de Cope que la cita empezó como quien no quiere la cosa, con un certamen de monólogos, para recaudar fondos y ayudar a pagar a las orquestas de la fiesta de San Ramón, la que celebran en la parroquia de toda la vida. "Empezou sendo un día no medio das festas, logo unha fin de semana e agora...estamos nunha semana enteira". Asegura que es "fantástico". El festival se reivindica como "a gran festa da Cutura no rural" y en eso incide su alma mater: "é a semana grande, porque durante o ano no rural temos poucas posibilidades de ver monólogos, música en directo... hai que desplazarse a cidades grandes, e polo menos tentamos unha semaniña ser centro de todas estas cousas"

O Castelo Conta





La novena edición del encuentro arrancó hoy con el cartel de "prazas esgotadas" en varias de las citas, como los talleres infantiles en los que medio centenar de peques participa en actividades sobre el medio natural o la creación de vídeos musicales, entre otras. No quedan entradas tampoco para la noche de monólogos del próximo sábado, en la que junto a Touriñán se dan cita este año Carlos Blanco, Lucía Veiga, David Perdomo, Isabel Risco, Federico Pérez, Oswaldo Digón, Marita Martínez, Pepo Suevos, Patricia Castrillón y Gari Garrido.

Pero hay otras muchas propuestas en las que no hay problema de entrada y que también resultan año a año más atractivas. Es el caso de Contos do Castelo: encuentros con los mayores de la aldea, unas conversaciones que conducen comunicadores y artistas también sobradamente conocidos, como Miguel de Lira, Xosé Ramón Gayoso o María Meizoso entre otros. Touriñán nos contaba que estas "contadas" se graban para que queden como testimonio en formato podcast, y se felicitaba por el éxito que están teniendo entre la gente mayor de Castelo. "Cada vez participa máis xente, xa non só xente de aquí, tamén das aldeas dos arredores, que veñen a deixarnos as súas historias" Y subraya: "que cousas pasaron esa xente máis maior! Como cambiaron tanto os mundos, son moi divertidas de escoitar".

ESPACIOS TAMBIÉN PARA LA MÚSICA Y LA GASTRONOMÍA

Una de las novedades de esta edición es la reapertura de una taberna de la aldea, "Casa Rodríguez", que se convierte en el espacio para las sesiones vermú: pero ojo, que las tapas serán con "firma". Correrán a cargo de los chefs Jorge Trigo, Lolo Mosteiro, Paula Martínez, Manuel Domínguez, Damián Martínez y Kike Piñeiro.

La música estará presente prácticamente en todas las actividades previstas en el programa, pero especialmente en los "Seráns" y los Concertos do Castelo, las citas hacia última hora de la tarde, que protagonizarán entre otros Xabier Díaz, Ses, Deus ke te crew, Boyanka Kostova o Lamatumbá.

La agenda hasta el domingo está apretada...así que no es de extrañar que hay quien empiece a pensar que para la edición del próximo verano, que además será la décima, hay que ir pensando en diez días de festival.