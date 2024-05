A la espera del Ayuntamiento de Santiago por una licencia para un ascensor: "No salgo de casa"

En la comunidad de propietarios del n.º 18, en la calle García Lorca, en Vite, están enfadados. Es un barrio a unos 2 kilómetros de la Plaza del Obradoiro. Son unos 20 minutos caminando los que separan este edificio de la sede del Ayuntamiento compostelano, el Pazo de Raxoi. Y, a pesar de la cercanía, siguen sin noticias del Concello. Tampoco nadie del gobierno local se ha puesto en contacto con ellos para comentarles cómo va “lo suyo”. Un telefonazo no cuesta nada y serviría para calmar ánimos, que van caldeados.

Aquí residen unas 16 familias, que desde julio de 2023 viven a la espera de la administración local. ¿El motivo? Han solicitado licencia para poder instalar un ascensor que les ayude a salvar los obstáculos que se encuentran en su día a día.

Estas obras son fundamentales para ellos, especialmente para Carmen. La acaban de operar y, mientras no haya forma de acceder a su casa, allí se ha quedado, sin poder salir: “Lo llevo mal porque no puedo ir a ningún lado. Si tengo que subir y bajar la escalera es muy difícil. A mí me dejaron un pie inútil”. En este caso es su tercera operación y tiene que caminar, o bien con bastón, o con muletas. Además, cuando vienen a buscarla para rehabilitación, los operarios de la ambulancia utilizan una silla especial, así que para ella el ascensor es vital.

LA LICENCIA QUE NO LLEGA TAMBIÉN IMPIDE LA IMPERMEABILIZACIÓN

Solo hay que acceder al portal para darse cuenta del problema de humedades que padecen en este edificio.

Otra vecina, Isabel, nos explica que en las habitaciones que dan a la carretera “está todo negro. Si ves las habitaciones ya piensas que aquí no viven personas normales”. Aseguran que hay armarios que no pueden utilizar por cómo dejan ropa y zapatos: “No puedes tener nada guardado”. A la que se descuidan, el tiro de la escalera y las paredes del portal se ponen negros también de la humedad y vuelta a sacar la fregona y la lejía, cuenta Rafael.

Estos vecinos han solicitado la licencia para el ascensor y para llevar a cabo obras de impermeabilización en la fachada y poder decir adiós a los molestos olores y las manchas negras de humedad que merman su calidad de vida.

Cursaron la solicitud de la licencia en julio de 2023, las tasas están pagadas, algo más de 11.000 euros, y en todo este tiempo el Ayuntamiento compostelano no les ha dado ninguna explicación de por qué tardan tanto en autorizar esa intervención en el edificio. Sólo desde que denunciaron en los medios de comunicación el retraso en la tramitación, parece que alguien ha encontrado su expediente. Manuel Tarrío, el presidente de la comunidad de propietarios, cuenta a Cope Santiago que por una periodista se han enterado de que "les responderán en unos tres meses".

Los vecinos han logrado ponerse todos de acuerdo y reunir el dinero que necesitan para los trabajos: en la cuenta de la comunidad están ya los casi 230.000 euros en que está presupuestada la obra, pero temen que si el plazo se demora, con el progresivo incremento de costes que están sufriendo las materias primas, "el contratista nos pida más" ¿Cuánto más tendrán que esperar?