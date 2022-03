Analizamos el impacto del paro del transporte en Santiago

Se han viralizado en los últimos días las imágenes de estanterías a medio gas o vacías en determinados supermercados. No así en la Plaza de Abastos de Santiago, por ejemplo, que se nutre de proveedores de proximidad que llegan en furgonetas.

A pesar de todo, los transportistas tomaron ayer la ciudad de Santiago llegando a bloquear las entradas de la ciudad. En la calle se han encontrado con la comprensión de la ciudadanía, a pesar de los problemas para llenar sus despensas y neveras: "Falta aceite, harinas, pasta... y hoy hay pescado, pero toda la semana pasada faltaba pescado. En otro súper no hay pollo. Yo entiendo la huelga y tienen razón, tendrá que darle para sacar dinero, por lo menos un sueldo, no perder dinero". Otra clienta nos dice que echó en falta leche sin lactosa: "El sábado parece que faltaban más cosas, hoy había estanterías llenas. Yo lo entiendo perfectamente y los apoyo. Es lógico, es gente que pasa toda su vida en la carretera y se están arruinando. Toda España los apoya porque todos trabajamos y queremos trabajar para vivir decentemente."

Audio





Ayer esa huelga se notó en el tráfico por carretera, los camiones dividieron la protesta por varias vías: unos se dirigieron por la SC-20 hacia Pontepedriña, convirtiendo la circulación por la avenida de Lugo en una auténtica procesión, lo mismo que ocurría por la zona norte desde la Avenida de Asturias en dirección a San Caetano.

Vídeo





No obstante, el paro del transporte no solo se nota en la circulación. Hay problemas ya de abastecimiento de determinados productos y en muchos sectores y empresas paradas porque no les llegan las materias primas para trabajar. Es el caso de la FINSA donde no entran ni salen camiones, y desde la empresa se nos advierte de una "situación límite" y la llegada de medidas de no mudar la situación.

"SITUACIÓN GRAVE Y PROFUNDA"

Y en la construcción, obviamente más de lo mismo. Nos hemos ido hasta RODIÑAS.El Grupo Rodiñas está especializado en la fabricación y montaje en obra de elementos prefabricados de hormigón. Esta empresa tiene tres plantas de producción en Teixeiro, Teo y Negreira.

En Calo ayer éramos testigos directos de las últimas vigas que han podido construir con el material que tenían almacenado. El 80% del personal lleva una semana en casa, la gente ha accedido a adelantar vacaciones, pero si en estos días la situación no se desbloquea llegarán los ERTE. Se da la circunstancia de que esta firma pudo sortear sin expedientes de empleo los tiempos duros de la pandemia. Ahora es imposible trabajar.

Daniel Hervilla, el CEO de Rodiñas explica en COPE Santiago que el encarecimiento de costes en la energía es otro problema que sigue ahí: el acero ha subido un 50% en un mes: "Aunque se soluciona el tema del gasóleo, si no se soluciona el incremento de costes del acero, en los aluminios, el cemento... el que no pagó la pandemia, lo estamos pagando ahora. Esta situación es mucho más grave y más profunda".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





La Cámara de Comercio de Santiago manifiesta también su preocupación por la huelga del transporte y sus consecuencias.

Cada vez más empresas tienen que parar, así que este organismo solicita la inmediata actuación de los poderes públicos para que adopten medidas en la línea del resto de países europeos como Portugal, Italia, Francia o Austria... es decir, bajada de impuestos y compensaciones por la subida de gastos.

Urgen acuerdos generales que faciliten la estabilización de precios y salarios.

Otra de las empresas fuertes de la comarca, Aluminios Cortizo, nos traslada que, en su caso, están trabajando con normalidad. En cuanto a las materias primas, debido a la incertidumbre de los últimos tiempos se tomó la decisión de asegurar stock para dos meses y con acuerdos para compra garantizada por un año.

LA HOSTELERÍA LO NOTA

También la hostelería comienza a tener dificultades para que sus proveedores entreguen productos como refrescos, leche o cerveza. Nos lo contaba José Manuel, responsable de una cafetería en la Plaza Roja de Santiago: "El aceite no me va a durar. Yo uso el de girasol porque frío empanadas. Hoy me llegan tres garrafas, supuestamente, es lo máximo que me pueden vender y a ver hasta dónde duran. Muchos proveedores no tienen mercancías y pides cosas y está todo limitado y todo depende del transporte". En su caso, José Manuel se queja de la escasez, pero también de la subida de los precios. Él, de momento, no lo repercute en lo que le cobra a la clientela, pero la subida de precios en su local no tardará en llegar: "Cobro 1.50 el café en terraza y 6 euros por un combo de dos empanadillas y bebida no alcohólica, estamos manteniendo los precios, pero de que hay que subirlo, hay que subirlo".

EL CONCELLO DE SANTIAGO PAGA 4 MILLONES DE EUROS AL AÑO EN FACTURA DE LA LUZ

El concello de Santiago tampoco es ajeno a la subida de precios: Los combustibles no se van a repercutir, por ejemplo, en la tarifa que paga cada usuario por un viaje en el bus urbano, pero sí habrá "una subida grande", así lo decía el alcalde Sánchez Bugallo, de la tarifa cuando el nuevo servicio con renovación de la flota entre en vigor, de momento sin fecha.

En cuanto al recibo de la luz, el Pazo de Raxoi gasta 4 millones de euros al año en esa factura. Este año no va a tener repercusión el incremento de precios porque hasta marazo de 2023 el precio contratado es fijo y está asegurado.