El acceso a la vivienda, primera preocupación de los jóvenes en Santiago mirando al 28M

El concello es la puerta más cercana a la que llamar y en ella piensan también los jóvenes aunque sus peticiones no siempre se puedan solucionar ahí. Porque cuando les preguntamos por las propuestas que consideran que sí o sí deberían figurar en los programas electorales de cara a la próxima cita con las urnas, la mayoría menciona casi como único asunto el acceso a la vivienda, pero hay quien incluso confía a la administración local el control de calidad de los inmuebles, una suerte de inspección con un objetivo claro: "al final los caseros, creo que tienen poca o ninguna regulación y se la pasan por donde quieren" dice una chica que lleva estudiando cuatro años en Santiago. Otro opina que "falta regulación" pero en otro sentido: "por culpa dos turistas, estanse poñendo precios moi abusivos". Todos coinciden en que los precios no se corresponden con "el mal estado en el que se encuentran", que no ha ido a mejor en los últimos años, mientras los alquileres no han parado de escalar.

El futuro laboral también está en la cabeza de muchos, que creen que desde la administración local se podría hacer más para que los jóvenes adquieran esa experiencia que "siempre se pide y pocas veces" se facilita: "alguna bolsa de empleo en cosas de municipio, que sean más becados... porque al final si no tienes cómo coger esos años de experiencia, difícilemente podrás acceder a un trabajo".





Concello de Santiago





ALTERNATIVAS PARA UN OCIO NOCTURNO SALUDABLE

Y por supuesto, no serían jóvenes de verdad si no pensaran en divertirse: echan en falta que se "facilite el acceso a pistas o entornos en los que se pueda hacer deporte, si no de forma gratuita, sí a precios asequibles" Y puestos a pedir para deportes en concreto, alguna pista de pádel o una nueva piscina.

Y para que "ocio non sexa só sair a beber", se repiten las sugerencias de que se amplíe la oferta cultural específicamente para la juventud y también "as axudas para poder ir ao cine ou outras actividades culturais, por exemplo". También reclaman "máis promoción para os grupos e artistas locais, para darlles visibilidade e acaden mellor recoñecemento tanto aquí coma fóra" y propuestas orientadas a impulsar el "patrimonio cultural".

LOS JÓVENES, EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Propuestas de jóvenes que, por cierto, en la mayoría de los casos desconocían que estamos a poco más de un mes de unas elecciones.

Los programas de los distintos partidos que concurren a la cita no están todavía cerrados y mucho menos, publicados, aunque en Cope Santiago hemos solicitado a las principales formaciones sus prioridades en materia de Juventud. El Partido Popular coloca en el número uno de su lista un Bono Vivienda con bonificación para la gente joven, con uno específico para los estudiantes "para que ningún mozo que elixa a nosa Universidade teña que vivir noutro sitio que non sexa Compostela". La propuesta beneficiaría además a los recién licenciados, para que puedan tener su primera oportunidad laboral en Santiago.

Los de Borja Verea anuncian además la puesta en marcha una APP "onde se poidan rexistrar novas e consultar o estado das instalacións deportivas da cidade e poder realizar a reserva correspondente para o seu uso. Esta aplicación ofrecerá ademais a posibilidade de abrir partidas (fútbol, baloncesto, balonman, etc…) para que os mozos poidan apuntarse ata completar o total de persoas necesarias". Además, el programa del Pp compostelano para la juventud incluye un servicio de apoyo y formación centrado en la salud mental o un servicio de conciliación integral planificado desde el concello.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Compostela Aberta recupera propuestas que en su etapa de gobierno pusieron en marcha, como "Orzamentos Participativos para a Mocidade, como ferramenta de decisión e escolla das actividades que se desenvolven ao longo do ano, cunha partida de 125.000 euros anuais". La candidatura liderada por María Rozas apuesta también por un programa de Educación de rúa para que "sexa o Concello o que se achegue á mocidade e á adolescencia, para ofrecer servizos, escoitar demandas e preocupacións e detectar vulnerabilidades". Prevén desenvolver "un Plan dirixido á xuventude, que implique transversalmente ás diferentes áreas do goberno, e que dea resposta ás necesidades de educación, ocio, acceso á creación cultural, emprego e vivenda das mozas e mozos de Santiago". Anuncian que redefinirán la programación del Centro Xove da Almáciga e incluirán "programas específicos para a mocidade nos CSC" entre otras iniciativas.