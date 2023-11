Visitamos la Exposición "Santiago proyectado, arquitecturas no construidas", que se exhibe en la Casa do Cabido: Ana Castro, una de las comisarias, nos cuenta algunas curiosidades de los 14 proyectos que han elegido. Desde la cabecera gótica que no llegó a tener la Catedral de Santiago, al "Gran Vía", la gran avenida que se pensó para ir de Porta da Mámoa a San Roque