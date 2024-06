Javier Santos, 30 años con su empresa de construcción de piscinas: "Igual de digno..."

Javier fundó su empresa de construcción en Galicia allá por el año 89. Tenía un socio hoy fallecido, del que se acuerda con cariño. Al principio, en su cabeza no estaba construir piscinas, pero el mercado o la vida lo fue llevando hasta ese ámbito. Hoy nos reconoce con orgullo que, aunque su verdadero nombre es Javier Santos, ya lo llaman "Javi piscinas".

En su firma trabajan una treintena de personas "pero está en manos de mujeres, es un poco particular mi empresa en ese sentido, desde la administración a la jefa de obra. No como antes que, aunque querías contratar si no había mujeres disponibles para trabajar, por mucha voluntad que tuvieras, no había". Él lo tiene claro: "La construcción está viviendo un momento de mucho apogeo, importante. No hay más que ir con el coche y ves obras por todos lados".

En su caso, lleva años con la misma gente y tiene claro que, en la actualidad, el bienestar es clave para que los empleados quieran seguir en la empresa: "

Los que se le han ido ha sido, o bien porque quería emprender por su cuenta, o por jubilaciones: "Gente que ha estado toda su vida dedicada a mi empresa, aún hoy me emociono".

"En otros tiempos teníamos ese prejuicio absurdo de pensar que si mi hijo era médico o abogado era más... y, ahora, ser abogado no te garantiza tener más ingresos que una buena jardinera, por poner un ejemplo. Yo se lo digo a mi hija, que estudie lo que quiera".