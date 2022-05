Falamos do libro "Rianxo, Terra de Músicos" co escritor e investigador rianxeiro Xesús Santos que xunto a Xosé Comoso, veñen de publicar este traballo que documenta a historia, os protagonistas, as orquestras, bandas e gaiteiros do concello de Rianxo, e mais de Boiro e Dodro desde mediados do século XIX