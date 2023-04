Herrera en COPE das Rías 25/03/2023 De luns a vernes ás 12.50 horas

Tralo éxito acadado na súa estrea en Noia e Ribeira do espectáculo musical "Unha noite na eira do trigo" baseado na interpretación que fixeran Los Tamara do poema "Cántiga" de Curros Enríquez, falamos con actor e co-guionista desta obra, Pepo Suevos, que confesa estar "alucinando coa acollida" que tivo tanto nestas dúas representacións como na pre-estrea en Vilalonga.

Un espectáculo que "xurdiu dunha idea que xa tiña desde hai anos o productor Carlos Alleres que sempre pensou que a canción tiña un desenrolo que merecía ser levado aos escenarios", polo que primeiro se pensou "nun formato de Musical, que desbotamos polo alto custe" e logo "como unha proposta escénica na que a música estivera presenta cunha banda en directo"

E ahí aparece a Orquesta La Ocaband que é a encargada de interpretar os temas de Los Tamara que acompañan toda a narrativa da historia que tanto éxito acadou nas súas primeiras representacións "porque rápidamente o público entra e acepta a historia", di Pepo Suevos que recoñece que "o final de impacto que ten a obra" fai que a xente se emocione e mesmo eu, que acabei chorando ao final de todas as representacións".