Alcaraz completa el Grand Slam en Australia y avisa: "Ya estoy pensando en Roland Garros"

Carlos Alcaraz ha hecho historia. Tras su triunfo en Australia, el tenista murciano ha sumado su séptimo Grand Slam y ha completado el círculo ganando los cuatro grandes, convirtiéndose en el más joven en conseguirlo. "Significa mucho para mí levantar este trofeo, era algo que estaba buscando mucho tiempo", ha confesado en rueda de prensa. El español ha explicado que nunca había pasado de cuartos en este torneo, pero que el trabajo de pretemporada ha sido clave: "Hemos puesto mucho trabajo en ello, mucha mentalidad pensando en este torneo".

El número uno ha destacado el papel fundamental de su equipo para gestionar la presión. "Ellos siempre han sido la clave, me han calmado los caballos, sobre todo en los primeros partidos", ha asegurado. La consigna era clara: "Había que tener paciencia, que el nivel que quería iba a llegar, y mantenerme fuerte mentalmente". Gracias a esa confianza, ha afirmado, "hemos acabado jugando un gran tenis y levantando el título, por lo que es un sueño hecho realidad".

Próximo objetivo: Roland Garros

Ahora mismo que tengo este, ya pensando en Roland Garros" Carlos Alcaraz Ganador del Open de Australia

Lejos de conformarse, Alcaraz ya mira hacia su siguiente gran desafío. "Ahora mismo que tengo este, ya pensando en Roland Garros", ha sentenciado con ambición. Sobre la posibilidad de ganar los cuatro Grand Slam en un mismo año, lo considera "complicado", pero no lo descarta. "¿A quién no le gustaría? Sería una auténtica locura el hecho de algún año pelearlo", ha comentado, aunque prefiere ir "uno a uno" y ahora su cabeza "ya es Roland Garros".

La forja de una leyenda

Una leyenda no se forja en 3 o 4 años en el tour" Carlos Alcaraz Ganador del Open de Australia

Al ser preguntado por las palabras de Novak Djokovic, que ya lo cataloga como leyenda, Alcaraz se muestra cauto. "Una leyenda no se forja en 3 o 4 años en el tour", ha reflexionado. Pese a sus logros, que incluyen siete grandes, varios Masters 1000 y casi 70 semanas como número 1, el murciano cree que ese estatus se gana con el tiempo. "Me gustaría que no me lo llamen ahora, sino cuando el día de mañana, dentro de 5 o 10 años, me digan que mi carrera ha sido de leyenda", ha concluido.