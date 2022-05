Falamos co escritor, músico e profesor barbanzán Manu Sobral sobre o seu libro "A Marela ou Amarela?" que aborda o daltonismo explicado para o público infantil... e o que non é tan novo. Presenta este fermoso traballo publicado pola Editorial Toxosoutos este xoves, 5 de maio, ás 21h. no Auditorio Municipal de Rianxo acompañado do ilustrador Manu Martínez