Marta deja la ropa que llevó a una fiesta en Betanzos en una bolsa y no puede volver a usarla: "Dos días"

Son muchas las localidades en las que se ve a los asistentes vestidos de blancos tomando un buen vino tinto o sucedáneos y este tipo de bebida puede jugar una mala pasada en la ropa. Sucede en Os Caneiros, en Betanzos, donde las pistolas de agua llenas de este líquido son protagonistas. Esta joven volvió con sus prendas en una bolsa y lo que sucedió le impide volver a usarlas.

Los pueblos y los barrios ofician sus fiestas y con el buen tiempo nos reunimos más a menudo con nuestra familia y amigos. En este tipo de ocasiones no suele faltar una botella de vino que acompañe la velada y que se define por tres características principales: la intensidad, la limpidez y, sobre todo, el color.

Aunque este produzca una gran satisfacción visual, puede convertirse es una pesadilla si el vino se derrama en nuestra ropa o en nuestro mantel. Quitar estas manchas rojizas puede ser una tarea tediosa, pero existen varios trucos para limpiar la prenda fácilmente.

EFE/Eliseo Trigo

Es importante tener en cuenta el tipo de ropa que vamos a lavar, si es blanca no hay problema, en cambio, si es de color, se recomienda no usar agua oxigenada o lejía, ya que desteñirá el tinte. También es importante no dejar que la mancha se seque y limpiarla lo antes posible.

Fiesta en Betanzos

Os Caneiros mostró el pasado domingo sus dos caras. La de los incondicionales de esta romería centenaria de Betanzos, que remontaron el río Mandeo con sus embarcaciones engalanadas, tal y como prescribe la tradición para disfrutar de una comida campestre en familia o con amigos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero también se vio a los jóvenes que hicieron el camino a pie y abarrotaron el campo con sus pistolas cargadas de vino en una fiesta que se saldó con cientos de camisetas tintadas de morado y algún que otro chapuzón temerario al río. Eso sí, todo transcurrió sin incidencias relevantes, más allá de esguinces y alguna intoxicación etílica.

Es una de las principales citas del verano de Betanzos junto al lanzamiento del Globo de San Roque. El principal atractivo del día es lanzar vino a los compañeros con los que se disfruta del banquete. Hace más de 50 años que se tiene constancia de esta práctica entre los participantes de Os Caneiros.

EFE/Eliseo Trigo

Cientos de jóvenes se visten con sus peores galas para desecharlas al final de la jornada. Todas las camisetas se tintan de un granate vinícola de los chorros de vino que expulsaban múltiples pistolas de plástico. Allí dicen que "a los Caneiros se va demasiado cargado y se vuelve semidesnudo".

Marta deja la ropa que llevó en una bolsa

Las manchas de vino son unas de las más difíciles de quitar de la ropa. Por ello, son muchos los que habrán acudido a San Fermín o a Os Caneiros y se habrán preguntado qué hacer con su ropa tras varios días de fiesta. Pues esta joven enseña en el vídeo algo que seguro que no deberías de hacer.

Las manchas de vino estarán aseguradas y, como consecuencia, muchos pensarán que la mejor opción es deshacerse de la ropa. De hecho, uno de los consejos que más trasladan los veteranos es que hay que llevar la ropa más vieja que se tenga en el armario, no como esta joven por las palabras de su madre.