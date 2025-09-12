La Xunta completará el lunes la recuperación de todas las líneas de autobús afectadas por las obras en la avenida de As Pías de Ferrol

La Xunta de Galicia dará por finalizado el próximo lunes 15 de septiembre el proceso de restablecimiento de los itinerarios de transporte público que se habían visto modificados a raíz de las obras en la avenida de As Pías de Ferrol (FE-14), vía de titularidad estatal.

Con este ajuste se recuperan los recorridos habituales de las líneas con destino a Pontedeume, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, así como las que conectan con A Capela y As Pontes. También se adaptarán los trazados de la línea urbana Praza Vella, Caranza (línea C) y del servicio integrado que enlaza el CEIP San Xoán de Filgueira con el barrio de Esteiro.

Las líneas retomarán las paradas que habían dejado de prestarse tras los desvíos temporales aplicados en 2023, incluyendo las del barrio do Pilar y las situadas en la propia FE-14.

La finalización de este proceso completa la recuperación iniciada el pasado 25 de agosto, cuando ya se restablecieron los itinerarios de más de 500 servicios semanales en las conexiones hacia Ares, Mugardos, A Coruña, Betanzos y Pontedeume.

Cabe recordar que, a comienzos de 2023, la Xunta, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Concello de Ferrol y la asociación vecinal de Caranza, acordó las soluciones para los desvíos temporales del transporte público autonómico. El objetivo fue garantizar paradas próximas a las habituales y evitar que las modificaciones en los recorridos generasen problemas de tráfico en la ciudad.

La información actualizada sobre los servicios puede consultarse en la página web oficial del transporte público autonómico: www.bus.gal.