Sfhir transforma el pabellón polideportivo de Ares con un mural de gran formato

El reconocido artista urbano Hugo Lomas (Madrid, 1980), conocido como Sfhir, trabaja esta semana en Ares para convertir la fachada del pabellón polideportivo en un gran mural inspirado en el paisaje del municipio. La iniciativa es fruto de la colaboración entre el Concello de Ares, la Mancomunidad de Concellos de Ferrol y la Diputación de A Coruña.

La concejala de Cultura y Deportes, Alma Barrón, destacó durante la bienvenida al artista “la capacidad del arte urbano para transformar espacios públicos, embellecerlos y reforzar la identidad local, además de servir como atractivo turístico”.

Sfhir cuenta con una amplia trayectoria internacional, con obras en ciudades como Madrid, Vigo, Ferrol, Gijón, Dresden o Comacchio. En 2024 recibió el galardón al mejor mural del mundo por su creación La violonchelista en Fene. Ahora, su huella artística quedará también en Ares.