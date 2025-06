El servicio de salvamento comienza el día 1 de julio en Valdoviño con veinte socorristas

El servicio de salvamento y socorrismo arrancará este martes 1 de julio en las playas de la Frouxeira, Pantín, O Río (Meirás) y O Baleo (Pantín). Un total de 19 socorristas velarán por la seguridad de los bañistas en los arenales.

La cifra mejora la lograda en la pasada temporada, pero no alcanza el objetivo de los 33 socorristas que persigue el Ayuntamiento de Valdoviño. Por esto, el proceso de contratación continuará abierto a través del INEM, la fórmula que marca la Xunta de Galicia para acceder a la línea de subvenciones para financiar un servicio en el que la Administración local prevé invertir algo más de 137.000 euros. En todo caso, el alcalde, Alberto González, no descarta optar por otras vías, como la contratación directa, en caso de no avanzar a través del otro procedimiento.

El servicio se prestará desde lo 1 de julio hasta el 31 de agosto de 12:00 a 20:00 horas, con la excepción de la playa de A Frouxeira, a más concurrida de Valdoviño, donde se extenderá hasta el 7 de septiembre.