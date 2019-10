Rey Varela: “Lamentamos ver como Mato sigue unas políticas continuistas y mantiene al Concello paralizado”

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, lamentó las políticas desarrollas por el gobierno de Ángel Mato en estos cuatro meses de mandato y criticó que “durante todo este tiempo no se haya abordado ninguno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad”, refiriéndose a aspectos como la reclamación al Gobierno del Estado de un buque AOR que permita que las gradas de nuestros astilleros no estén vacías, o a la transformación del Astillero 4.0 que permitirá ganar competitividad. También reclamó un compromiso más allá de las palabras en materia de infraestructuras con relación al transporte ferroviario o el cierre de la central de As Pontes.

Rey Varela lamentó que “el alcalde siga el modelo de su partido de cómo gestionar una Administración”, renunciando a presentar unos presupuestos y seguir con los prorrogados del 2018, “sin poder invertir en mejoras para la ciudad ni sacar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE)”.

José Manuel Rey explicó que “la vida municipal está más o menos igual que cuando gobernaba Jorge Suárez” en alusión a que hoy hay más servicios sin contrato que hace cuatro meses y ya en este mandato se ha comprobado como finalizan otros servicios esenciales como “el mantenimiento de viales, comedores escolares o se prorroga forzosamente el Servicio de Ayuda en el Hogar sin que el gobierno dé un solo paso y registrando ya más lista de espera que hace cuatro meses”.

CONVENIOS DEPORTIVOS

Rey Varela alertó de la situación de los Convenios del año 2019, y que a falta de 2 meses de terminar el año, las entidades deportivas y culturales de la ciudad aún no lo hayan firmado.

El líder popular afirmó que todo esto evidencia la falta de un proyecto de ciudad y de gestión de los problemas reales de la ciudad. “Los ferrolanos han comprobado como los problemas de la ciudad continúan igual o peor que hace cuatro meses, y eso se debe a la falta de liderazgo, de gestión y de proyecto del Gobierno actual”.

Por eso Rey Varela instó al alcalde a “desbloquear esta situación, presentar una hoja de ruta definida no con palabras, sino con documentos y acuerdos, y hacer frente de una vez por todas, a los problemas que tiene Ferrol y que por desgracia siguen guardados en un cajón”.