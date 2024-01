Rey Varela asegura que aguarda autorización del Gobierno central para cambiar el radar de A Malata

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asegura que el Ayuntamiento “está esperando por la autorización” del Gobierno central para cambiar de emplazamiento el radar fijo situado en la zona de A Malata, situado en la carretera FE-15.

El alcalde popular ha detallado que esta vía “no es municipal” y que aguardaba que existirá “un poco más de agilidad contestando a requerimientos municipales por parte de otras administraciones”.

Además, el regidor aseguró que “confió en la colaboración administrativa, pero no podemos actuar en una vía que no es de titularidad municipal si el Estado no me autoriza”.

Por último, Rey Varela manifestó que para poder mover de emplazamiento este radar “hay requerimientos continuados para tener esta autorización y no la tenemos en este momento”, sentenció.