Reconocimiento a los antiguos directores de la Escuela Politécnica de Ferrol

Participantes este viernes en el acto de homenaje

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas, y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz Casás, presidieron un acto de reconocimiento a los antiguos directores de la Escuela Universitaria Politécnica.

El evento, celebrado este viernes, 19 de septiembre, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural del Campus Industrial, contó con la presencia de familiares de los homenajeados.

El acto honró a las diez personas que ocuparon este cargo entre 1966 y 2021: José Salgado Alba, Juan Encabo Heredero, Andrés Raya Saro, Saturnino Díaz Barroso, Lázaro Peirona Barcelona, Ramón de Vicente Vázquez, Jesús Victoria Meizoso, Manuel Castro Romero, Manuel Ángel Graña López y Andres José Piñón Pazos.