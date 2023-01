Reclaman con una manifestación que se dote de personal suficiente la Biblioteca de Ferrol

"Un alcalde de altura no nos deja sin cultura", "Servicio de adquisiciones en cuidados paliativos" o "Visitas a la biblioteca, cuesta abajo y sin frenos" han sido algunos de los lemas y consignas que se han podido leer y escuchar en la manifestación convocada este lunes, 23 de enero, por los empleados de la Biblioteca de Ferrol, situada en la plaza de España.

La marcha, que partió minutos después de las seis de la tarde, ha completado el recorrido entre el céntrico inmueble y el Ayuntamiento, a cuyo gobierno local reprochan los funcionarios falta de diálogo pese a sus reiteradas denuncias, que en los últimos días han encontrado en redes sociales el apoyo del pianista James Rhodes o del cómico Ángel Martín.

Una de ellas, Fany Gómez, que ejerce como portavoz del colectivo, señala que la falta de trabajadores ha dejado en mínimos a la biblioteca, que va a estar abierta la "mayoría del mes" de enero únicamente por las mañanas, de 09:00 a 13:30 horas.

La semana pasada se pudo retomar el horario de tarde, pero reseña que dependerá "de las circunstancias, si falta alguna persona no se podrá", y valora que para "atender al público hay cuatro y debería haber trece, según la normativa".

Indica que el consistorio "contrató de parche" a un grupo de refuerzo temporal, pero con la llegada de enero se repite la problemática, con la que se "está perjudicando a la ciudadanía".

Los usuarios, destaca Gómez, "no saben qué día abre y qué día no y no puedes dar todos los días los mismos servicios, solo podrías prestar y devolver; olvídate de tareas como hacer un carné".

ESPERAS

Manifiesta que no "se puede dejar a la gente esperando mientras estás atendiendo el teléfono" y estima que es "un grave perjuicio para el ciudadano", al que ve "indignado y perplejo".

La trabajadora afirma que la biblioteca "funcionó desde 2007 de nueve de la mañana a nueve de la noche", pero ahora su horario está "recortadísimo" y subraya que no cumple "ni siquiera con lo que exige la ley", que resalta que los municipios de más de 5.000 habitantes tienen que ofrecer un "mínimo de 25 horas semanales".

En la plaza de España, cuando se abre solo por las mañanas, se acumulan apenas "22 y media", así que Fany Gómez declara que ya "se ha llegado a un límite que no podemos permitir; nos van a pagar igual todos los meses, no pedimos mejoras laborales, sino un servicio digno".

Critica que desde el Ayuntamiento "nadie se ha puesto en contacto con nosotros para saber cómo nos va" y que su respuesta sea que no "hay dinero" y que otros servicios "más esenciales tenían también falta de personal".

Asimismo, reprocha que el alcalde, Ángel Mato, dijese la pasada semana que con "9 era suficiente, que nos explique cómo", para aludir al hecho de que también son importantes los "técnicos para catalogar" sus fondos.

INSTALACIONES

Los acoge un edificio de cuatro plantas y más de 2.000 metros cuadrados de superficie en el que no "se están dando actividades y no hay sala web", por lo que reiteran que se dote de "personal cualificado y fijo en el tiempo, no se puede estar jugando con un servicio tan básico".

"Hay gente que no tiene recursos para tener Internet en casa, rompemos esa brecha digital", afea Gómez, que recuerda la inundación, hace escasamente unos meses, que dañó "más de 3.000 ejemplares" de tipo enciclopédico y de consulta.

El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado que reforzará de forma provisional la atención en la biblioteca, pero lo hará con ocho auxiliares administrativos y el plantel sostiene que es una solución temporal y en la que se recurre a empleados no cualificados.

La previsión municipal apunta a su incorporación en el mes entrante de febrero, en el que todo parece indicar que proseguirán las medidas reivindicativas del resto de trabajadores.