Proyecto para localizar de manera anticipada el cáncer de próstata

Galicia, a través de la Dirección Xeral de Saude Pública de la Consellería de Sanidad y del Área Sanitaria de Ferrol, junto con Manresa, son los dos centros escogidos en España para el desarrollo del proyecto europeo PRAISE-U (Prostate cancer Awareness and Initiative fuere Screening in the European Union), que tiene por objetivo avanzar en la detección temprana del cáncer de próstata, para reducir la morbilidad y la mortalidad que derivan de esta enfermedad.

Integrado en el programa IU4Health, el proyecto contará con la participación de un equipo multidisciplinar compuesto por médicos e investigadores de 25 instituciones, pertenecientes a 12 países miembros.

Así, entre los objetivos principales del consorcio, se encuentran el diseñar un algoritmo de detección temprana rentable y personalizado para la detección de este tipo de cáncer en la Unión Europea, además de estimular la implementación de programas de detección precoz en los Estados miembro.

En esta línea, el hecho de conjugar los protocolos y las directrices empleadas por los diferentes países participantes permitirá recopilar y a analizar sus datos más relevantes, unas aportaciones que contribuirán a evitar casos de sobrediagnóstico y sobretratamento.

Se trata de conocer cuál es la población diana y las pruebas médicas más idóneas para el desarrollo de los cribados más eficaces y precisos. La Consellería de Sanidad, a través de la Dirección Xeral de Saude Pública, tendrá un papel protagonista en el apartado vinculado a la puesta en marcha de un programa que pilotará la aplicación del algoritmo diseñado en el proyecto para lo cribado de cáncer de próstata.

PROFESIONALES EN FERROL

Profesionales de la Consellería de Sanidade, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), y de la Asociación Europea de Urología se desplazaron días atrás a nuestra área sanitaria para cerrar distintos aspectos y valorar conjuntamente indicadores relacionados con este proyecto piloto de cribado. El ajuste a las necesidades del estudio, el perfil clínico, la equipación del área, y la calidad de las investigaciones en este ámbito del cáncer de próstata del área ferrolana, hacen que esta área sea candidata a participar en este proyecto europeo.

Así, estuvieron presentes en la reunión el jefe del Servicio de Programas Poblacionales de Cribaje, Ángel Gómez Amorín, junto con dos técnicas de su Servicio, Marina Tarrazo y Montse Corujo. Por parte del Área Sanitaria de Ferrol, estaba la directora de Procesos de Soporte, Rocío Vílchez Simó; y el responsable del Servicio de Urología del CHUF, Andrés Rodríguez Alonso.

Así, la Dirección Xeral de Saude Pública enviará inicialmente entre 10.000 y 12.000 invitaciones para participar a los hombres del área Sanitaria ferrolana entre 50 y 70 años. Se estima que sea a partir de abril del próximo año.

Con una analítica, se valorará la presencia de marcadores tumorales. Se consigue así un doble objetivo, conocer el perfil de afectación y a quién hay que dirigir los futuros cribados; y, en el caso de detectarse estos valores alterados, ese hombre pasará directamente a las consultas de Urología para el diagnóstico y tratamientos oportunos.

El cáncer de próstata es una de las patologías con mayor mortalidad entre los hombres del norte y el oeste de Europa, siendo el cáncer masculino más frecuente en el continente, con un promedio anual de diagnosis próxima a las 450.000. Segundo indican desde la Consellería de Sanidad, en las últimas décadas, diferentes estudios demostraron que la realización reiterada de exámenes de detección contribuye de una manera significativa a atajar el desarrollo de esta enfermedad. El retraso en el diagnóstico puede conducir a tasas más altas de metástasis, un estado de la enfermedad que coincide con una mayor mortalidad, así como con un impacto negativo prolongado en la calidad de vida de los pacientes.