Pontedeume se convierte de nuevo en epicentro literario con la segunda edición de "Vila do Libro"

La localidad de Pontedeume se prepara para acoger la segunda edición de Pontedeume Vila do Libro, un festival literario que, durante tres días, convertirá el espacio público en un punto de encuentro para amantes de la literatura, la música y el arte. El evento, que se celebrará del 22 al 24 de agosto, busca consolidarse como un referente cultural y de dinamización económica en la comarca del Eume.

La programación fue presentada este martes, 19 de agosto, por la concejala de Cultura, Alejandra Bellón, y el director del festival, Enric Bono. La nueva edición llega con varias novedades, entre las que destacan la ampliación de escenarios y la participación de editoriales independientes, que montarán librerías efímeras en locales recuperados del casco histórico.

El evento contará con un programa diverso y participativo que incluye encuentros con autores de renombre como María Solar, Pedro Feijoo, Emma Pedreira y Arantza Portabales. Además, habrá espectáculos musicales de Silvia Penide y freestyle con Gallos del Norte, así como la representación teatral 'Seis. Lorca en Galicia'.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El festival arrancará el viernes 22 de agosto a las 19:30 horas con la inauguración oficial. Uno de los actos centrales del día será la presentación de la traducción al castellano de 'Os ollos da ponte', la novela del escritor local fallecido Ramiro Fonte.

El sábado 23 de agosto destacará por la presentación de '222 anos da Expedición da vacina' de María Solar a las 12:00 horas, y un debate sobre la relación entre periodismo y literatura. Por la tarde, habrá actividades para todos, desde cuentacuentos hasta un recital de poesía, y el espectáculo musical de Silvia Penide. La jornada terminará con diálogos sobre novela criminal y poesía.

El domingo 24 de agosto comenzará con un 'Vermú poético' y continuará con talleres y una mesa redonda sobre la "buena salud de la novela criminal en Galicia".

CASTELAO Y CONCURSO

Este año, el festival se suma a la conmemoración del 75.º aniversario del fallecimiento de Castelao. Por ello, la programación del domingo incluirá la conferencia 'O arte de Castelao' y un diálogo sobre 'Castelao: exilio e pensamento político'.

Como novedad, 18 comercios locales participarán en un concurso en el que los asistentes deberán descifrar títulos de libros, tanto gallegos como universales, a partir de emoticonos. El festival se clausurará el domingo a las 21:30 horas con el espectáculo poético 'Flúor significa escuridade' de Nuria Vil.

Según los organizadores, "Vila do Libro" es más que un evento cultural. Con el lema "Los libros hacen camino, hacemos camino con los libros", el festival pretende consolidarse como un proyecto de dinamización cultural y promoción turística de calidad que celebra el poder transformador de la lectura y la palabra.