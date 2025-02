La Policía Local de Narón tramitó 14 denuncias en tres días por llevar perros sueltos o sin el chip

El Ayuntamiento de Narón anunció a finales del pasado mes de enero el inicio de una campaña de concienciación y control sobre la tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos.

Agentes de la Policía Local vigilaron el término municipal sin el uniforme reglamentario, con la pertinente autorización, para velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal sobre la protección y tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos.

El edil de Seguridad Ciudadana, José Oreona, valoró los primeros resultados de esta campaña, en la que tan solo en tres días se formalizaron catorce denuncias a otros tantos propietarios de animales de compañía.

Oreona indicó que, del total de las denuncias, trece fueron por llevar a los perros sueltos, cuando está prohibido hacerlo en las vías públicas, teniendo que llevar correa y collar u otro elemento de sujeción, y una porque el animal no llevaba el chip reglamentario, que también es obligatorio.

LUGARES

Los lugares en los que se formularon las denuncias son los parques de Freixeiro, de A Gándara y de la calle Guarda; el paseo de Xuvia; la plaza de A Gándara, y la de Tranvías y las calles Illas Sisargas, Virgen de O, Pintor Sotomaior, Neda, Camiño da Playa y la avenida 3 de abril.

El edil de Narón recalcó la importancia de que las personas que tienen animales de compañía cumplan con la normativa vigente.

Oreona indicó que las sanciones de carácter leve son de 100 euros, si bien pueden alcanzar cuantías superiores en el caso de que los agentes consideren que las infracciones suponen un peligro para las personas.

“Del mismo modo también se controlan otras infracciones, como no recoger las deposiciones de los animales de compañía, una acción también sancionable y que repercute directamente en el conjunto de la ciudadanía, que no es culpable del incivismo de las personas que, afortunadamente cada vez menos, no recogen los excrementos de sus mascotas, lo que supone para el mantenimiento en condiciones de las calles, aceras y jardines”.

El concejal de Seguridad Ciudadana recalcó que desde la Policía Local se continuará velando por el cumplimiento de esta ordenanza en particular, con salidas sin el uniforme reglamentario y también uniformados, como ya se hace a lo largo del año.