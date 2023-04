Podemos también concurrirá a las municipales en Ferrol en coalición con Alianza Verde

Este pasado jueves se presentó la lista de la coalición Podemos-Alianza Verde que representará a Podemos en las elecciones municipales del 28 de mayo en Ferrol y que encabeza Aitor Cordero, un joven ferrolano de 28 años, con estudios en Filosofía que sabe lo que es enfrentarse a la precariedad laboral y que la ciudad a la que aspira a representar no sea capaz de dar un futuro a las generaciones de jóvenes ferrolanos.

Junto a Aitor Cordero estuvieron el Coordinador Nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, y la portavoz y secretaria de Comunicación de Podemos Galicia, Verónica Hermida. Según San Ramón “esta candidatura de Podemos-Alianza Verde é unha necesidade para esta cidade, xa que supón unha forma de facer política distinta a asentada dende fai xa 12 anos, onde o bloqueo e a falta de dialogo lastran o noso futuro”. Verónica Hermida destacó que “a valentía ao afrontar políticas necesarias, que miren sempre cara a xente, fan que Podemos sexa a garantía para que os pactos e acordos cúmpranse como estamos a facer no goberno do Estado coa Ley de Vivenda, a subida do salario mínimo ou a reforma laboral”.

Con la presentación de la lista se presentó también el eslogan de campaña: “Valentía para transformar Ferrol”. El cual, explican desde la formación morada, recoge el espíritu de esta candidatura que aspira a ser un revulsivo en cómo desde el Concello se resuelven los problemas de la ciudad.

El candidato a la Alcaldía, Aitor Cordero, destacó también la necesidad de que Podemos presente esta candidatura ante la falta de credibilidad de las formaciones políticas que pretenden continuar con las mismas fórmulas del último mandato en el que no se han solucionado la mayoría de los problemas por su incapacidad para alcanzar acuerdos. Sobre el papel del partido morado, explica que "claro que debemos facer chegar o noso programa á veciñanza. Máis a política non pode consistir soamente nese feito declarativo que se multiplica en campaña electoral. Un dos maiores problemas de Ferrol é a deficiencia dos servizos públicos. E cando falamos diso referímonos a transporte, vivenda, mantemento das rúas, etc. Polo tanto, o que imos facer é vincular as propostas máis importantes coa nosa acción política. Deste xeito, para firmar acordos de goberno ou de investidura cremos que temos que esixir a garantía de que imos cumprir cos nosos compromisos. É así como entendemos a política e para iso é necesaria a valentía para transformar a nosa cidade."

La lista continúa con Carmen Espiñeira en el número dos, joven vecina del barrio de Caranza y activista social en distintas plataformas de la cuidad, como SOS Sanidade Pública. Le siguen José Iglesias, portavoz de Podemos Ferrol, ingeniero jubilado y vecino de Serantes, y Susana López, economista y secretaria de Economía y Finanzas de Podemos Galicia, vecina del Inferniño.

Otros integrantes son Elena Pernas, abogada y vecina del barrio de Canido; Ignacio Díaz, ingeniero y miembro del comité de empresa de Navantia; Orlando Jara, profesor jubilado de Historia en la enseñanza pública; y Begoña González, responsable de la protectora de animales "Arco da Vella" y vecina del barrio de Santa Marina.