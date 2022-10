La “Plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca” convoca una nueva movilización para finales de mes

La “Plataforma Transporte Público Digno Ferrol e Comarca” ha iniciado en la mañana de este viernes, 7 de octubre, un reparto de pegatinas y carteles para demandar mejoras en el transporte público, sobre todo por carretera con la ciudad de A Coruña, además de tener convocada una nueva movilización para finales de mes, el día 29, último sábado de octubre, que recorrerá varios municipios de la comarca de Ferrolterra “para demandar mejoras en este servicio público y recuperar la oferta de la anterior concesionaria del transporte interurbano, ampliando frecuencias en las horas de mayor demanda, para garantizar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades de acceder al transporte público”.

Así lo ha trasladado Bea Garabana, integrante de esta plataforma, en la mañana de este viernes durante una concentraron ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, en la plaza de España.

Garabana también ha reclamado “la implicación de los ayuntamientos” por los que transitan estas líneas, “para exigir a la Administración central y autonómica que ponga fin a la continua discriminación que estamos sufriendo, dotando nuestra comarca del tren de cercanías acorde con los tiempos, con la consiguiente modificación del trazado ferroviario a la primera, y modificando la concesión del transporte por carretera”.

SITUACIÓN INADMISIBLE

Otra de las integrantes de esta plataforma, Mercedes Alonso, representante de Teima Down, ha asegurado que “es inadmisible que la ciudadanía siga padeciendo la falta de seriedad de la actual compañía adjudicataria, ya que tanto la empresa como la Xunta reciben reclamaciones diariamente que finalizan en un cajón, sin que se le preste atención”.

Por otra parte, ha detallado que “es inadmisible que las personas universitarias que se desplazan hasta A Coruña o a Ferrol, tengan que alquilar una vivienda por no disponer de un servicio de transporte que se ajuste a sus horarios para recorrer los poco más de 50 kilómetros que separan estas dos ciudades”.

También ha criticado que “la ciudadanía que va a su puesto de trabajo, no pueda tener la certeza de que va a llegar para su hora de entrada, lo mismo que las personas mayores, preocupadas y desorientadas porque no saben dónde va a parar el autobús o que no sepan si van a llegar a la cita médica, o no sepan donde mirar los horarios de vuelta”.

Por último, Alonso ha mostrado su molestar y ha asegurado que “es inadmisible que cientos de personas pasen más de media hora esperando en las paradas, a la ida y a la vuelta, para garantizar un asiento en el autobús, y llegando a ser mucho más tiempo cuando no soy suficiente las plazas y se ven en el deber de esperar por el llamado refuerzo”.