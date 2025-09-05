El Padroado de Deportes de Narón abrirá el plazo de inscripción en las Escuelas Deportivas el 10 de septiembre

El Padroado de Deportes abrirá el próximo miércoles 10 de septiembre el plazo de inscripción para las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales correspondientes al curso 2025-2026. El periodo se prolongará hasta el día 30 de este mes para los usuarios que no tengan reserva de plaza.

Los vecinos de Narón que dispongan del bono familiar podrán matricularse a partir del mismo día 10, mientras que los residentes en otros municipios podrán hacerlo desde el 22 de septiembre. La tramitación deberá realizarse en las oficinas del complejo polideportivo municipal de A Gándara, en horario de 8:30 a 13:00 horas.

ACTIVIDADES OFERTADAS

Las actividades ofertadas en el complejo polideportivo y en la piscina incluyen natación, gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates y musculación. En las escuelas deportivas exteriores se impartirán tenis de mesa, remo y ajedrez. Todas estas modalidades comenzarán el 1 de octubre, tal y como confirmó el concejal de Deportes, Ibán Santalla.

En el caso de las actividades conveniadas con otros clubes, como atletismo, balonmano, tiro con arco, fútbol, fútbol sala, baloncesto, piragüismo, golf, kick boxing, voleibol, gimnasia rítmica o patinaje artístico, las inscripciones deberán formalizarse directamente en los clubes, aunque la información también está disponible en las oficinas del pabellón polideportivo de A Gándara.