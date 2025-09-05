La Noite de Bolos se convierte este viernes en un emotivo tributo al músico nedense Marcos Neira

El Concello de Neda organiza este viernes, día 5, la edición más especial de la Noite de Bolos, que este año rinde homenaje al músico, maestro y atleta, Marcos Neira, fallecido a los 50 años en 2023. El festival contará con tres formaciones vinculadas a su trayectoria personal y musical, garantizando una velada cargada de emoción y fiesta.

El evento, que se celebra como antesala de la tradicional Festa do Pan, arrancará a las 21:30 horas en el paseo marítimo de Neda con una actuación en recuerdo de este vecino muy querido, que dejó una profunda huella tanto en el ámbito cultural como en el deportivo del municipio.

Su familia agradece el homenaje; este pasado jueves su hermano, Nico Neira; y la mujer del fallecido, Zoraida Abramo, recordaban en los micrófonos de COPE su legado y su vitalidad, así como las lecciones de vida aprendidas de él, que fue un gran atleta en su juventud y que en los últimos años de vida impartía clase de educación física en Cotobade, Pontevedra.

Nico Neira y Zoraida Abramo en el programa especial de COPE desde el concello de Neda

GRUPOS PARTICIPANTES

La programación abrirá con la colaboración de Fran Amil y el concierto de la Fanfarria Taquikardia, grupo del que Neira fue miembro fundador. Su repertorio abarca desde melodías balcánicas hasta música clásica, bandas sonoras y piezas tradicionales gallegas y latinas.

A continuación, se subirán al escenario los Cuchufellos, la primera banda en la que Neira tocó el saxofón. Disuelta en 2016 tras dos décadas de trayectoria, la formación se reúne casi diez años después para ofrecer un único concierto, recuperando su característico speed folk, mezcla de ska, pachanga y ritmos balcánicos que marcó un antes y un después en la escena musical gallega.

El broche de oro correrá a cargo de los irreverentes Exquisitos Ghipes de Merda y su propuesta de folk-rock progresivo. Sus integrantes formaron parte de la Ray Preíland Band, un proyecto colectivo ideado y coordinado por Marcos Neira. En esta cita tan especial, estrenarán temas inéditos del álbum en el que trabajaba el músico en el momento de su fallecimiento.

La Noite de Bolos, organizada por el Concello de Neda como prólogo a la 35ª Festa do Pan, cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia —a través de la Axencia de Turismo de Galicia— y Abanca, dentro del programa de apoyo a las fiestas de interés turístico de Galicia.