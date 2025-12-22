La nieve hace acto de presencia en As Pontes en un episodio poco habitual

El Concello de As Pontes de García Rodríguez amaneció este pasado domingo con una imagen poco frecuente: la nieve cubriendo parte del municipio, especialmente en zonas elevadas. Un fenómeno poco común en la comarca que sorprendió tanto a vecinos como a conductores a primera hora del día.

Las precipitaciones en forma de nieve se registraron coincidiendo con un acusado descenso de las temperaturas, dejando estampas invernales en montes y áreas altas del término municipal. Aunque la acumulación no fue especialmente importante en el casco urbano, sí se dejó notar en carreteras secundarias y puntos más elevados.

El episodio obligó a extremar la precaución al volante, especialmente durante las primeras horas de la mañana, ante la posibilidad de placas de hielo y firme deslizante. Los servicios municipales y de emergencia realizaron labores de vigilancia para garantizar la seguridad y atender posibles incidencias.

Desde el Concello se recordó la conveniencia de evitar desplazamientos innecesarios en situaciones de frío intenso y de circular con especial cuidado en tramos de montaña, donde este tipo de fenómenos puede repetirse con mayor facilidad.

La nevada se enmarca en un contexto de tiempo invernal, con temperaturas más bajas de lo habitual para estas fechas, y ha dejado una estampa poco común en As Pontes, donde este tipo de episodios se producen de manera muy esporádica.