Navantia busca 100 nuevos talentos para su astillero de Ferrol

Navantia ha publicado este viernes 19 de diciembre en su portal de empleo 100 nuevas vacantes para su centro productivo de Ferrol. Las ofertas se dirigen tanto a perfiles junior como senior, en función de la experiencia previa, y contemplan distintos niveles de formación, que van desde el grado universitario hasta la certificación profesional que acredita la experiencia en un oficio concreto.

El plazo para inscribirse en estas vacantes finaliza el 16 de enero a las 12:00 horas. Todo el proceso debe realizarse a través de la página web de empleo de la compañía, donde es necesario activar una cuenta y adjuntar toda la documentación requerida. Desde Navantia se subraya la importancia de este paso, ya que la falta de documentos es motivo de exclusión del proceso de selección.

Desglose de las vacantes

Del total de plazas, 57 son de perfil técnico y operativo, con 38 puestos junior y 19 senior, para los que se exigen más de cuatro años de experiencia. Adicionalmente, se publican 43 plazas para titulados universitarios, distribuidas en 22 puestos junior y 21 senior. La oferta se completa con dos vacantes para el área de salud, una de medicina general y otra de medicina del trabajo.

Impulso de las fragatas F110

Los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol han lanzado 200 vacantes a lo largo de 2025, una cifra que acompaña la curva de actividad de los programas en curso, principalmente el de las fragatas F110. Este plan de empleo ha permitido la incorporación de más de 850 profesionales en los últimos cinco años.