Margarita Robles muestra su "satisfacción" por el avance del programa de las nuevas fragatas F-110

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su "satisfacción" al comprobar el avance del programa de construcción de las nuevas fragatas F-110 para la Armada Española en los astilleros de Navantia en Ferrol.

La responsable de Defensa ha visitado este jueves las instalaciones de la ciudad naval, donde se desarrolla "una apuesta muy importante" por parte del Ministerio de Defensa con la construcción "de hasta cinco fragatas".

Acompañada por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; la ministra ha remarcado que este programa supone "una apuesta muy importante" por Ferrol, ciudad "íntimamente unida" a la Armada.

"He visto nacer este programa desde los inicios, veo como se está trabajando sobre doce bloques y desde el astillero todos los trabajadores están poniendo todo su esfuerzo e ilusión", ha manifestado.

"Esto es una muy buena noticia para la Armada, ya que el programa va cumpliendo todos los hitos y haciéndolo en tiempo", ha destacado Robles, que ha puesto el foco en la oportunidad para la creación de puestos de trabajo "a lo largo de los años que dure la construcción de las fragatas".

COLOCACIÓN DE LA QUILLA

A preguntas de los medios de comunicación presentes en esta visita, sobre cuando se procederá a la colocación en la grada de la quilla para la primera fragata, para la F-111, Margarita Robles ha detallado que "se están cumpliendo todos los hitos".

"No me gusta a mi adelantarlos, porque considero que tienen que ser los técnicos, pero puedo asegurar que me voy muy satisfecha de como está evolucionando el programa", ha añadido.

Preguntada sobre el proceso para poder modernizar las actuales fragatas F-100, con base en Ferrol, Robles ha detallado que "las planificaciones son largas y Ferrol es una pieza clave y esencial en los programas del Ministerio de Defensa en relación a la Armada y que será fundamental con esta ciudad".

Margarita Robles también ha mantenido un encuentro con los integrantes del comité de empresa de Navantia Ferrol, a los que ha trasladado que el Gobierno está "firmemente comprometidos con este programa de las fragatas F-110 y con Ferrol".