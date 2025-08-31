Hallan el cadáver de la ferrolana desaparecida en Indonesia

Fotografía facilitada por el entorno de la familia de la ferrolana de 72 años desaparecida hace unos dos meses en Indonesia, María Matilde Muñoz Cazorla

Las autoridades de Indonesia han hallado este sábado el cuerpo sin vida de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok desde el pasado 2 de julio, según la información facilitada por el Consultado español a la familia.

El cadáver ha sido encontrado enterrado en una playa de una zona cercana a la que le perdió la pista y han sido detenidas dos personas relacionadas con este hallazgo, que podría tener tintes homicidas. De hecho, la familia llevaba tiempo pensando que se trataba de "un crimen de manual" y ha reclamado a la Policía del país asiático y a Interpol que intensificaran la investigación.

'Mati', nacida en Galicia, concretamente en Ferrol, y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de atender a sus redes sociales hace casi ya dos meses. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, explicó esta semana a Europa Press, Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia.

UNA INVESTIGACIÓN TORTUOSA

De hecho, Vilariño denunció que las contradicciones de algunos de sus empleados y encargados "son tan evidentes que no dejan lugar a dudas" sobre una posible implicación en la desaparición. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", afirmó con rotundidad.

Seis días después de la desaparición se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar al país de Laos, algo que nunca ocurrió. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

Precisamente para clarificar este extremo y mejorar una investigación aún incipiente, la Policía indonesia comenzó hace unos días los trabajos de geolocalización del móvil de la desaparecida, tal y como adelantó el diario 'ABC'.

Los agentes tomaron esta decisión por la presión familiar y las denuncias presentadas a finales de julio en Girona por parte de una amiga de Mati, en Madrid y en el propio país asiático por medio de la Embajada española. Como se recibió la primera denuncia en la localidad de Sant Feliu de Guixols, son los Mossos d'Esquadra el cuerpo policial español encargado de la investigación.

Vilariño también criticó que la Policía Científica tardara tantas semanas en registrar la habitación en la que pernoctaba Mati, aunque desconoce lo que encontraron allí. Lo que sí sabe es que los empleados del mencionado hotel inicialmente señalaron a los agentes otra habitación.

Finalmente, el pasado domingo hallaron la mayoría de las pertenencias de la española, ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila, aparecieron en la zona de basuras del establecimiento.

Sin embargo, no han aparecido ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito, ni su terminal móvil, lo que hace sospechar de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas. "Es imposible que se haya marchado por voluntad propia. Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar a sus allegados", subrayó el representante de la familia.