Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Ferrol inicia en la tarde de este viernes el histórico derribo de la muralla del Arsenal con un acto abierto a la ciudadanía

La avenida Irmandiños acogerá a las 16:00 horas el comienzo de las obras del proyecto 'Abrir Ferrol al Mar', lo que obligará a cortar el tráfico en la zona durante todo el día

La excavadora trabajando hace unos días  en la zona

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El proyecto "Abrir Ferrol al Mar" alcanzará este viernes un hito histórico para la ciudad con el inicio de los trabajos de derribo del muro del Arsenal. Tal y como anunció el alcalde, José Manuel Rey Varela, el pasado lunes, la jornada supondrá un antes y un después en la conexión de la urbe con su fachada marítima.

El acto central tendrá lugar en la avenida Irmandiños, específicamente en el tramo situado entre la Pescadería de Ucha y el Mercado Central. El Ayuntamiento ha invitado formalmente a toda la ciudadanía a ser partícipe de este momento, habilitando puntos de observación seguros para el público tanto en Irmandiños como en la plaza Rancho da Praça.

Dispositivo de tráfico y accesos

Para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos y el acto institucional, se han previsto importantes cambios en la movilidad de la zona.

Así, la avenida Irmandiños permanecerá cerrada a la circulación desde las 08:30 hasta las 21:00 horas, pero se permitirá el acceso exclusivamente a los dos parkings del mercado.

El inicio de las tareas de demolición está programado para las 16:00 horas con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, entre otros.

Esta intervención forma parte de una estrategia integral de regeneración urbana cofinanciada por la Unión Europea, cuyo objetivo principal es eliminar la barrera física del Arsenal y devolver el protagonismo al mar en la vida cotidiana de los ferrolanos.

