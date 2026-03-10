Ferrol impulsa su plantilla municipal con nueve nuevos administrativos

El Concello de Ferrol continúa avanzando en la mejora de la atención a la ciudadanía y en el refuerzo de su organización interna con la incorporación de nuevo personal administrativo. El regidor, José Manuel Rey Varela, ha señalado que el objetivo es "contar con una administración más ágil, eficiente y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía".

Los nuevos administrativos desempeñarán su labor en las áreas de Estadística, Intervención, Deportes, Bienestar, Recursos Humanos, Seguridad y Movilidad, Servicios y Urbanismo, contribuyendo a reforzar departamentos clave para el funcionamiento diario del Concello y la prestación de servicios públicos de calidad.

Unificación de procesos y nuevas OPE

Rey Varela ha destacado el esfuerzo del Gobierno local para ordenar diferentes Ofertas de Empleo Público (OPE) de procesos anteriores, que por primera vez se han unificado en una convocatoria única de nueve plazas. Además, ha anunciado que "se incorporarán 24 funcionarios interinos procedentes de la lista resultante de este proceso, con el objetivo de reforzar aquellas áreas que requieran más recursos humanos".

Recientemente se ha presentado también la OPE 2026, que oferta un total de 93 plazas, de las cuales 24 son de nuevo ingreso y 69 de promoción interna. Uno de sus aspectos más relevantes es la cobertura completa del área de Servicios Sociales, que por primera vez contará con una plaza de educador/a social.

Refuerzo en seguridad y emergencias

En el ámbito de la seguridad, la OPE 2026 contempla el refuerzo del cuadro de mandos de la Policía Local con un intendente, un inspector principal, dos inspectores, un oficial y nueve policías. En relación con el servicio de bomberos, se ofertan cuatro plazas de cabo de bomberos y 30 de bombero-conductor por promoción interna, además de seis plazas de bombero-conductor de nuevo ingreso, permitiendo por primera vez en la historia del cuerpo que todos los efectivos puedan promocionar.

La oferta se completa con el fortalecimiento de la oficina técnica con un ingeniero/a técnico/a de obras públicas y un arquitecto/a técnico/a, además de la convocatoria de otros 14 puestos publicada la semana pasada en el BOP, que incluye los de Coordinador/a de Seguridad y Jefe/a de Sección de Seguridad, Movilidad y Protección Civil.

Objetivo: más de 500 trabajadores

Este conjunto de medidas representa "una apuesta estratégica que permitirá ofrecer una atención más próxima, eficaz y rápida a la ciudadanía, al tiempo que se moderniza y fortalece la estructura de la administración municipal", afirmó el alcalde. Rey Varela recordó que "cuando llegamos al Gobierno local había 423 trabajadores públicos en el ayuntamiento y prevemos acabar el mandato con más de 500".