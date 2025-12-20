Ferrol derriba el histórico muro de su Arsenal y se abre al mar por primera vez en más de un siglo

Una retroexcavadora ha derribado a primera hora de la tarde de este pasado viernes un tramo del histórico muro del Arsenal Militar de Ferrol, un gesto cargado de simbolismo que materializa el inicio de la segunda fase del proyecto ‘Abrir Ferrol al Mar’. El acto, que ha contado con una amplia representación institucional y vecinal, permitirá por primera vez en más de un siglo que los ferrolanos vean el mar desde el corazón de la ciudad.

Consenso institucional para un día histórico

El derribo, celebrado en la avenida Irmandiños, ha reunido a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro; y al alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. La presencia conjunta de las autoridades ha sido una muestra del consenso institucional que ha hecho posible el proyecto.

concello de Ferrol Alfonso Rueda o Margarita Robles estuvieron entre las autoridades presentes en el derribo del muro

La ministra Margarita Robles ha calificado la jornada como "un día importante para Ferrol, para Galicia y para España", fruto del "esfuerzo y del trabajo institucional de todas las administraciones". Robles, que ha afirmado sentir Ferrol "casi como mía", ha subrayado la íntima unión entre la ciudad y la Armada: "Ferrol y Armada están plenamente unidos, íntimamente unidos".

Una demanda histórica

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado el momento de "histórico y simbólico", asegurando que el proyecto "es la respuesta a una demanda histórica y símbolo de la modernización de Ferrol". En la misma línea, el alcalde, José Manuel Rey Varela, ha expresado que "hoy se hace realidad el sueño de toda una ciudad" y que la obra "es mucho más que un muro", ya que completará "la simbiosis entre la ciudad y la Armada, que forma parte del ADN" de los ferrolanos.

concello de Ferrol Intervención de Margarita Robles en el momento del derribo de la muralla

Seguridad y futuro del proyecto

La apertura del recinto militar, un aspecto clave, es "perfectamente compatible con la seguridad", según ha garantizado el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro. Esto será posible gracias a la instalación del "primer sistema de seguridad inteligente de la Armada" en el perímetro del Arsenal.

concello de Ferrol Derribo de la muralla del Arsenal de Ferrol

Este hito se enmarca en la segunda fase del proyecto global ‘Abrir Ferrol ao Mar’, que transformará la fachada marítima con la creación de 10 kilómetros de sendas verdes, 10 kilómetros de senda azul y 10 kilómetros de carril bici. La actuación, que sigue a la renovación del entorno de Curuxeiras, reordenará el tráfico y creará nuevos espacios peatonales en el barrio de A Magdalena, ofreciendo una nueva panorámica urbana.