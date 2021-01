El PP de Ferrol critica el afán recaudatorio del gobierno de Ángel Mato

El concejal del Grupo Popular de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, lamentó que el gobierno de Ángel Mato comience el 2021 igual que lo terminó: con una total falta de transparencia y diálogo con los grupos de la corporación sobre decisiones que adopta un grupo minoritario y con afán recaudatorio en plena pandemia cuando las familias peor lo están pasando y cuando muchos ferrolanos han tenido que cesar su actividad y otros sufren importantes restricciones. En este contexto dicen: “nos hemos tenido que enterar por la prensa que el multacar comenzará a funcionar a partir del próximo lunes, a pesar de que se había aplazado su puesta en funcionamiento durante la pandemia” criticó.

El edil popular recriminó esta actitud del gobierno local en la comisión de Urbanismo celebrada este miércoles en la que el concejal del área de Seguridad y Tráfico, según argumenta, no facilitó información alguna sobre las cuestiones planteadas por el grupo.

Díaz Mosquera afirmó que tanto el multacar como el radar instalado en A Malata deben considerarse como medios para mejorar la seguridad de los conductores y no para incrementar masivamente los ingresos de las arcas municipales recordando que en los nueve primeros meses del 2020 el Concello de Ferrol recaudó más de 1,8 millones de euros por infracciones de la ordenanza de circulación. “En el segundo trimestre en plena pandemia y con menos circulación debido a la cuarentena se incrementó la recaudación un 300%” recordó. A la puesta en funcionamiento del radar se sumará ahora el multacar por lo que no les extrañaría que se dispare este nivel de ingresos a través de las multas. El edil popular lamentó el gobierno de Mato siga, además, incumpliendo acuerdos plenarios como el del pasado mes de julio cuando se le solicitó más información sobre la instalación del radar, “sigue sin acreditar que la señalización cumple desde su puesta en funcionamiento con la normativa vigente para este tipo dispositivos, no ha justificado limitar la velocidad en los límites actualmente existentes ni ha paralizado la emisión de sanciones” reveló.

El concejal popular insistió en que para mejorar la fluidez de la circulación del tráfico rodado en el centro de Ferrol y evitar sanciones por infracciones como estacionamientos indebidos son necesarias otras actuaciones.

RETRASO EN EL PAME 3

Desde el Grupo Popular también lamentan la falta de gestión del gobierno de Ángel Mato, que están pagando los comerciantes, hosteleros y autónomos que precisan las ayudas para paliar los efectos de la pandemia debido a las restricciones que sufren. Este jueves tendrá que celebrarse un pleno extraordinario para aprobar la modificación de las bases reguladoras para la subvención del PAME 3, ya que el gobierno, según los populares, no incorporó dichas aportaciones realizadas por la corporación en el documento llevado al pleno el pasado mes de diciembre. Unas ayudas anunciadas el pasado 26 de noviembre que todavía están sin publicar.