Fernando Iguacel, nuevo presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol

Fernando Iguacel Selle será el nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ferrol. Así lo ha hecho público este mismo lunes el Obispo diocesano, monseñor Fernando García, tras la reunión del Consejo Episcopal mantenida. El nombramiento, que tiene una duración de cinco años, se ha realizado a través de un proceso de consultas muy amplio y participativo.

El obispo diocesano, encargado según los estatutos de designar al presidente tras la presentación de los candidatos por parte de la Junta, se ha reunido en los últimos días con los responsables de las diferentes cofradías, con cada uno de los candidatos que se habían presentado y con diferentes miembros y conocedores de la Semana Santa Ferrolana.

Según palabras del obispo a los medios de comunicación de la diócesis “cualquiera de los dos candidatos podría haber desarrollado esta tarea magníficamente pues, de maneras diferentes, aportarían mucho al buen desarrollo de la Semana Santa». En cuanto al proceso de elección ha confirmado que «he escuchado a todos y he elegido al que mayoritariamente me han informado positivamente, siempre valorando a ambos y descubriendo el buen hacer de los dos«. Para finalizar con un deseo: «Ojalá Fernando sepa continuar y dar simultáneamente una savia nueva preservando el sentido religioso de este evento tan importante para la Iglesia”.

En los próximos días la Junta General de la Semana Santa se reunirá para elegir al resto del equipo que acompañará a la nueva Junta de Cofradías.