La Feira Rural de San Sadurniño se volvió a cerrar con gran éxito

San Sadurniño cerró a útima hora de la tarde de este sábado una intensa jornada de Feira Rural en A Cortiña, donde una vez más se volvió a celebrar el gran evento anual alrededor del rural y la sostenibilidad. Van quince ediciones, una cita que nunca defrauda por la cantidad de producto y otros artículos puestos a la venta, por las actividades paralelas que ofrece y por la cantidad de público que se acercó a San Sadurniño.

Con todo, desde el Ayuntamiento se reitera la valoración más que positiva sobre una feria "que está consolidada", reiteró el edil de Desarrollo local e ideólogo del evento, Manolo Varela, para añadir en seguida que "hubo un buen ambiente, el tiempo ayudó y creo que hubo ventas".

Dentro del funcionamiento de la feria hay que destacar el elevado número de lotes de fruta expuestos, cerca de 80, de los cuales 22 participaron en el tradicional concurso, con peras, manzanas, melocotones...

Leandro Paz - Entremedias El concurso de fruta fue otro de los atractivos

El lote ganador, compuesto por manzanas de la variedad "Pero Baionés", lo presentó José Antonio Rodríguez, de Ares.

En segunda posición quedó Cintia Arias, de As Pontes, aunque acercando unos "Melocotones no abrideiros" recogidos en Silvalonga, en San Sadurniño. Cerró la terna de personas premiadas a también pontesa Susana Trastoy, con un cesto de manzana "Akane" pequeña y no demasiado hermosa a la vista pero ciertamente sabrosa.

El día, que transcurrió sin incidencias y con una buena temperatura, contó entre sus atractivos con la música de Oli Xiráldez y de los Campantes de la Baña, además de talleres para niños, descensos en kayak por el Xubia, el monográfico de la raza Can de Palleiro y degustaciones.

Leandro Paz - Entremedias Los puestos de venta también logaron dar salida a mucha mercancía

Para agasajar el paladar se podía parar en cualquiera puesto, en donde ofrecían quesos, cecinas, zumos, chocolates y frutas y hortalizas.