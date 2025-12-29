Evacuada una persona tras el incendio de un colchón en su vivienda en Ares

Una persona ha tenido que ser trasladada a un centro sanitario tras sufrir una inhalación de humo a causa de un incendio originado en el dormitorio de su vivienda. El suceso tuvo lugar en el lugar de O Raso, perteneciente a la parroquia de Caamouco, en el municipio de Ares.

Fue el propio afectado quien dio la voz de alarma al 112 Galicia. Según su relato a los gestores de emergencias, el fuego se inició en un colchón por causas que no han trascendido. Aunque en el momento de la llamada el particular indicaba que creía haber sofocado las llamas por sus propios medios, solicitó ayuda médica al presentar síntomas compatibles con la intoxicación por humo.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 se activó de inmediato un operativo de ayuda en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargó de la evacuación del herido, el GES de Mugardos, para asegurar la zona y verificar que el incendio estaba completamente extinguido y la vivienda ventilada, y la Guardia Civil.

A pesar de que el incendio solo afectó a la cama, la acumulación de gases en el interior de la estancia motivó el traslado de la víctima para recibir asistencia especializada.