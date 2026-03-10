Estaca de Bares (Mañón) será el primer punto de Galicia desde el que se verá el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este lunes una reunión con representantes de varios concellos del área coruñesa, así como con organismos de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para comenzar a coordinar el operativo ante el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de 2026.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos organizativos que plantea este fenómeno astronómico, especialmente en lo relativo a los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias, ante la previsión de una importante afluencia de visitantes. Abalde subrayó la necesidad de anticipar la planificación y de reforzar la coordinación entre administraciones para garantizar tanto la seguridad como una buena experiencia para la ciudadanía.

EFE/ Carlos de Saá Un hombre observa un eclipse parcial de sol en Canarias

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22 horas. El primer punto de Galicia desde el que se podrá observar la totalidad del eclipse será el cabo de Estaca de Bares, en el municipio coruñés de Mañón.

TRÍO DE ECLIPSES

Este eclipse será el primero de los tres que podrán observarse desde España en los próximos años, conocidos como el “Trío de Eclipses 2026-2027-2028”. En el caso de 2026, Galicia será uno de los territorios privilegiados para su observación y España será el único país europeo desde el que se podrá contemplar en su totalidad.

En el conjunto de Galicia, alrededor del 56,3% del territorio podrá observar la totalidad del fenómeno, algo que no se producía en la Península Ibérica desde hace más de 120 años.

Algunos municipios ya avanzaron que esperan una importante llegada de visitantes, ya que el eclipse coincidirá con otros atractivos del verano como la lluvia de estrellas de las Perseidas, el fenómeno del mar de ardora o distintas actividades científicas y divulgativas relacionadas con el evento. También se prevé que muchas personas sigan la observación desde las playas.

Las autoridades recordaron además que no se debe mirar el eclipse directamente, sino utilizando gafas especiales homologadas, para evitar posibles daños oculares.

Además, la ciudadanía puede consultar información detallada sobre horarios, recomendaciones y recursos divulgativos en la web habilitada por el Instituto Geográfico Nacional.