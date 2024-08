Defensa de Noruega demanda a Navantia por el hundimiento de una de sus fragatas en el año 2018

El Ministerio de Defensa de Noruega ha demandado a la empresa naval pública Navantia por el hundimiento de uno de sus buques en el año 2018, la fragata KNM “Helge Ingstad”, construida en el astillero de Ferrol, tras chocar contra un petrolero en aguas de este país nórdico.

Así lo ha asegurado un medio de comunicación de Noruega, según ha constatado COPE Ferrol, en donde se recuerda que Defensa ya había amenazado anteriormente con emprender acciones legales contra la empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ahora, la demanda habría sido confirmada por el Fiscal del Estado, Ole Kristian Rigland, a este medio de comunicación, y que los abogados del Ministerio de Defensa de Noruega también aseguran que ha sido presentada la reclamación, pero que han rehusado dar más información sobre en que se basa dicho texto.

En cuanto a la empresa Navantia, esta ha confirmado que hay un proceso legal en marcha, pero ha rehusado dar ningún tipo de información.

ANTECEDENTES

El hundimiento parcial de este buque supuso durante un tiempo cruces de acusaciones desde España y desde Noruega, pero en abril del año 2021, el informe final de la Agencia Noruega de Investigación en Seguridad (NSIA), recogía que el hundimiento de la fragata en la madrugada del 8 de noviembre de 2018, en aguas de Noruega, no se debió a fallos en la construcción de la unidad militar, ejecutada en el astillero de Navantia en la ría de Ferrol, sino que fue debido “a no haber seguido los procedimientos establecidos antes de su evacuación por parte de la dotación”, y que concluía que el hundimiento no se debió a ningún fallo o problema en el buque.

El informe incluía hasta veintiocho recomendaciones para mejorar la seguridad en la operación de los barcos militares y ninguna de ellas se dirigía a Navantia, siendo en su mayoría recomendaciones dirigidas a la Real Marina Noruega y a la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA).

El informe analizaba lo ocurrido tras la colisión y los factores que contribuyeron a que la fragata encallase y, finalmente, se hundiera. Un primer estudio, publicado en noviembre de 2019, ya había analizó las circunstancias que llevaron a la colisión entre el buque militar y el petrolero.

La investigación confirmó que la colisión provocó en la fragata “daños graves, por encima de aquellos para los que estaba diseñada” y que “el hundimiento de la fragata se podía haber evitado si se hubiera cerrado antes de su evacuación puertas, escotillas y otras aberturas que debían estar clausuradas para mantener la estabilidad y la flotabilidad”, pero que “no se cerraron en el momento de la evacuación”. Como resultado, “la estanqueidad y flotabilidad no se mantuvieron adecuadamente y el buque acabó hundiéndose”, señala el informe.

Además, la Agencia Noruega de Investigación en Seguridad concluyó que el paso de agua a través de la línea de ejes “no fue un factor decisivo para causar el hundimiento”. Este asunto había sido mencionado por los investigadores en un informe preliminar publicado pocas semanas después del accidente.

La KNM “Helge Ingstad” fue la cuarta de cinco fragatas construidas por Navantia en su astillero de Ferrol para la Armada de Noruega, entre los años 2006 y 2011.